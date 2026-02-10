Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu

Przejazd kolejowy w Rembertowie Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

W trakcie wtorkowego spotkania z dziennikarzami Ewelina Degowska, dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przekazała, że budowa tunelu pod torami w Wesołej jest na etapie "przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie bypassu kolejowego". Chodzi o dwutorowy objazd, tymczasowe tory, ułożone na czas budowy. To zmiana względem wstępnych założeń.

Krótsze utrudnienia

- Pierwotnie, plany zakładały wykorzystanie płyty odciążającej przy budowie tego tunelu, ale generowałoby to długie zamknięcia torowe - dwa razy po 60 dni - wyjaśniła Degowska. Wskazała, że zastosowanie bypassu pozwoli skrócić czas zamknięć do dwóch cyklów po cztery dni.

- Jeśli warunki pogodowe pozwolą, planujemy z końcem marca zamknięcie istniejącego przejazdu i uruchomimy przygotowany już w ubiegłym roku przejazd tymczasowy w ulicy Żółkiewskiego - zapowiedziała dyrektorka SZRM.

Budowa tunelu ma rozpocząć się od strony północnej. Tam również powstanie wspomniany bypass kolejowy. Po zakończeniu robót torowisko wróci w pierwotną lokalizację, pod którą będzie już przebiegał tunel drogowy, a objazd zostanie zlikwidowany.

- Nie ma możliwości realizacji prac pod obecnie istniejącą i działającą linią kolejową. Konieczne jest jej usunięcie na czas prowadzenia tych prac. W celu zapewnienia ciągłości obsługi kolejowej wybudowany zostanie tymczasowy, alternatywny odcinek linii kolejowej - bypass - doprecyzowała nam później rzeczniczka SZRM Wioleta Rosłoniec.

Rozpoczyna się budowa tunelu drogowego pod torami w Wesołej Źródło: Dzielnica Wesoła

Tunel w Wesołej

Umowę z firmą Warbud na budowę tunelu pod torami w Wesołej kolejarze oraz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisali w kwietniu ubiegłego roku. W niespełna dwustumetrowym tunelu w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku znajdą się: jezdnia z dwoma pasami ruchu, jednostronny chodnik, ścieżka rowerowa, wyjścia prowadzące na perony przystanku kolejowego Warszawa Wesoła oraz przystanku autobusowego. Zmieni się układ drogowy na powierzchni, powstaną m.in. trzy ronda.

Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej Źródło: PLK SA

Inwestycja, która ma się zakończyć w drugiej połowie 2027 roku, będzie kosztować ok. 93,9 miliona złotych. Wydatkami podzielą się pół na pół miasto i PKP PLK.

Degowska zauważyła, że trwają przygotowania do przebudowy jednej z głównych ulic Wesołej - alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku około kilometra. - W najbliższych tygodnia planujemy ogłosić przetarg - zapowiedziała.

Tunel w Wesołej Źródło: UM Warszawa

Rowery i piesi w tunelu

Równolegle będzie powstawał tunel w sąsiednim Rembertowie. Jak wyjaśniła Ewelina Degowska, inwestycja jest na etapie "dostosowania rozwiązań do wydanej opinii".

Jak informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku, SZRM postanowił zaktualizować projekt tunelu drogę rowerową. Sygnał o konieczności zmian projektowych wypłynął z ratusza, a konkretnie z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Korekty dokonuje wykonawca prac budowlanych, czyli konsorcjum pod szyldem INTOP.

- Wprowadzamy ruch pieszy i rowerowy do tunelu. Pozyskaliśmy już ostatnie działki, przekazany jest cały teren wykonawcy od strony PKP PLK, który jest współinwestorem tunelu. Jesteśmy na ostatnim etapie opracowywania projektu czasowej organizacji ruchu. Jak tylko pogoda pozwoli, to wejdziemy z pracami budowlanymi - powiedziała dyrektora SZRM.

Kolejną inwestycją w Rembertowie będzie "poprawa układu drogowego w dzielnicy". - Zadanie obejmuje dokumentację projektową dla budowy drogi łączącej ulicę Cyrulików ze Strażacką oraz przebudowę alei generała Chruściela "Montera" na odcinku od tunelu do skrzyżowania z Paderewskiego - poinformowała szefowa SZRM.

Tunel w Rembertowie - wizualizacja Źródło: PKP PLK

Tunel w Rembertowie

Umowę na budowę 140-metrowego na przedłużeniu ul. Marsa podpisano w lipcu ubiegłego roku. Tutaj również miasto i kolej podzielą się kosztami. Inwestycja pochłonie 134 miliony złotych. Ma zakończyć się w grudniu 2027 roku.

W tunelu będzie jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe, które za pomocą łączników zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy.

Tunel zapewni wygodne połączenie między dwiema częściami Rembertowa. Umożliwi bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową numer 2 Warszawa Zachodnia - Terespol.

W Rembertowie powstanie tunel drogowy Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Redagował Piotr Bakalarski