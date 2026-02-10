Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Wesoła

Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu

|
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Przejazd kolejowy w Rembertowie
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Budowa bypassu kolejowego w Wesołej ma znacznie ograniczyć utrudnienia podczas budowy tunelu pod torami. Drugi tunel wybudowany zostanie w sąsiednim Rembertowie, ale projekt wymaga istotnej korekty.

W trakcie wtorkowego spotkania z dziennikarzami Ewelina Degowska, dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przekazała, że budowa tunelu pod torami w Wesołej jest na etapie "przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie bypassu kolejowego". Chodzi o dwutorowy objazd, tymczasowe tory, ułożone na czas budowy. To zmiana względem wstępnych założeń.

Krótsze utrudnienia

- Pierwotnie, plany zakładały wykorzystanie płyty odciążającej przy budowie tego tunelu, ale generowałoby to długie zamknięcia torowe - dwa razy po 60 dni - wyjaśniła Degowska. Wskazała, że zastosowanie bypassu pozwoli skrócić czas zamknięć do dwóch cyklów po cztery dni.

- Jeśli warunki pogodowe pozwolą, planujemy z końcem marca zamknięcie istniejącego przejazdu i uruchomimy przygotowany już w ubiegłym roku przejazd tymczasowy w ulicy Żółkiewskiego - zapowiedziała dyrektorka SZRM.

Budowa tunelu ma rozpocząć się od strony północnej. Tam również powstanie wspomniany bypass kolejowy. Po zakończeniu robót torowisko wróci w pierwotną lokalizację, pod którą będzie już przebiegał tunel drogowy, a objazd zostanie zlikwidowany.

- Nie ma możliwości realizacji prac pod obecnie istniejącą i działającą linią kolejową. Konieczne jest jej usunięcie na czas prowadzenia tych prac. W celu zapewnienia ciągłości obsługi kolejowej wybudowany zostanie tymczasowy, alternatywny odcinek linii kolejowej - bypass - doprecyzowała nam później rzeczniczka SZRM Wioleta Rosłoniec.

Rozpoczyna się budowa tunelu drogowego pod torami w Wesołej
Rozpoczyna się budowa tunelu drogowego pod torami w Wesołej
Źródło: Dzielnica Wesoła

Tunel w Wesołej

Umowę z firmą Warbud na budowę tunelu pod torami w Wesołej kolejarze oraz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisali w kwietniu ubiegłego roku. W niespełna dwustumetrowym tunelu w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku znajdą się: jezdnia z dwoma pasami ruchu, jednostronny chodnik, ścieżka rowerowa, wyjścia prowadzące na perony przystanku kolejowego Warszawa Wesoła oraz przystanku autobusowego. Zmieni się układ drogowy na powierzchni, powstaną m.in. trzy ronda.

Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Źródło: PLK SA

Inwestycja, która ma się zakończyć w drugiej połowie 2027 roku, będzie kosztować ok. 93,9 miliona złotych. Wydatkami podzielą się pół na pół miasto i PKP PLK.

Degowska zauważyła, że trwają przygotowania do przebudowy jednej z głównych ulic Wesołej - alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku około kilometra. - W najbliższych tygodnia planujemy ogłosić przetarg - zapowiedziała.

Tunel w Wesołej
Tunel w Wesołej
Źródło: UM Warszawa

Rowery i piesi w tunelu

Równolegle będzie powstawał tunel w sąsiednim Rembertowie. Jak wyjaśniła Ewelina Degowska, inwestycja jest na etapie "dostosowania rozwiązań do wydanej opinii".

Jak informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku, SZRM postanowił zaktualizować projekt tunelu drogę rowerową. Sygnał o konieczności zmian projektowych wypłynął z ratusza, a konkretnie z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Korekty dokonuje wykonawca prac budowlanych, czyli konsorcjum pod szyldem INTOP.

Zmieniają projekt tunelu, by mogli nim jeździć rowerzyści
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmieniają projekt tunelu, by mogli nim jeździć rowerzyści

Magdalena Gruszczyńska, Piotr Bakalarski

- Wprowadzamy ruch pieszy i rowerowy do tunelu. Pozyskaliśmy już ostatnie działki, przekazany jest cały teren wykonawcy od strony PKP PLK, który jest współinwestorem tunelu. Jesteśmy na ostatnim etapie opracowywania projektu czasowej organizacji ruchu. Jak tylko pogoda pozwoli, to wejdziemy z pracami budowlanymi - powiedziała dyrektora SZRM.

Kolejną inwestycją w Rembertowie będzie "poprawa układu drogowego w dzielnicy". - Zadanie obejmuje dokumentację projektową dla budowy drogi łączącej ulicę Cyrulików ze Strażacką oraz przebudowę alei generała Chruściela "Montera" na odcinku od tunelu do skrzyżowania z Paderewskiego - poinformowała szefowa SZRM.

Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Źródło: PKP PLK

Tunel w Rembertowie

Umowę na budowę 140-metrowego na przedłużeniu ul. Marsa podpisano w lipcu ubiegłego roku. Tutaj również miasto i kolej podzielą się kosztami. Inwestycja pochłonie 134 miliony złotych. Ma zakończyć się w grudniu 2027 roku.

W tunelu będzie jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe, które za pomocą łączników zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy.

Tunel zapewni wygodne połączenie między dwiema częściami Rembertowa. Umożliwi bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową numer 2 Warszawa Zachodnia - Terespol.

W Rembertowie powstanie tunel drogowy
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Redagował Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PLK SA

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
Okolice
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko będzie testować syreny
Ochota
Areszt dla podejrzanych o kradzież maserati
Odpowiedzą za kradzież Maserati
Mokotów
Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Sfałszował dane na karnecie, z siłowni wyprowadziła go policja
Okolice
Pożar w miejscowości Pasek
Płonął samochód, ogień przeniósł się na elewację domu
Okolice
Zatrzymany 48-letni fotograf
Zwabił ją do hotelu, obiecywał karierę. Znany fotograf zatrzymany po wyroku za gwałt
TVN24
Poważny wypadek na S7
Trzy osoby ranne po zderzeniu na S7. Policja: kierowca pijany
Okolice
oszust recydwista zatrzymany
Miał przywieźć auto z Holandii. Dostał pieniądze, kontakt się urwał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli zagubionej seniorce
"Nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje". Potrzebowała pomocy
Bielany
Wyprzedzali w miejscach niedozwolonych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu i podwójnej ciągłej
Okolice
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela
Okolice
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
Praga Południe
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
Targówek
Zderzenie w miejscowości Morgi
Sześć aut zderzyło się na krajowej "50"
Okolice
55-latek uderzył samochodem w przydrożne drzewo
Wjechał w drzewo, był pijany
Okolice
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
Okolice
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie, to zaginiony kilka miesięcy temu 48-latek
Okolice
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Podejrzany o morderstwo na kampusie UW Mieszko R. jest niepoczytalny
Śródmieście
Incydent w Pruszkowie
"Obudziły mnie krzyki i dźwięk rozbijanych szyb". Grupa osób pobiła dwie Ukrainki
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych o brutalny napad
Napadli na 62-latka, ukradli pół miliona złotych. Groźni przestępcy zatrzymani
Białołęka
Miniboisko w Parku Górczewska
Zbudowali boisko, ale jest kilka razy mniejsze od klasycznego
Bemowo
Zbierają na rzecz Ukrainy
Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy
Śródmieście
Łasicę można wypatrzeć na terenie Pawilonu Edukacyjnego Kamień
"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu". Można ją spotkać na Pradze
Praga Północ
Wracają autobusy grzewcze (zdjęcie ilustracyjne)
Autobusy grzewcze wracają na trasy
Komunikacja
Będzie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza
Coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy z Żoliborza przez Śródmieście aż do granicy miasta
Żoliborz
Protest we wsi Włóki
We wsi nie ma asfaltu, ale miała być biogazownia na działkach wójta
Artur Węgrzynowicz
Remont dachu w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Wyremontowano dach jednego z najstarszych kościołów dominikańskich w Polsce
Okolice
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Aleje Jerozolimskie zyskają drugą jezdnię na Ochocie
Ochota
Autem po Zalewie Zegrzyńskim
Pędził autem po zamarzniętym zalewie. Nagranie
Okolice
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Wbiegli i ukradli kilkanaście par butów
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki