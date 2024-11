Ministerstwo zapowiada uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S2

Odcinkowy pomiar prędkości w przyszłym roku

Jak wskazuje w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, średnie dobowe natężenie ruchu na Południowej Obwodnicy Warszawy wynosi około 90 tys. pojazdów na dobę. "Niestety, niektórzy kierowcy nie przestrzegają dozwolonego limitu prędkości do 100 km/h, który obowiązuje pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów i Wał Miedzeszyński. Powoduje to zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zwiększenie poziomu hałasu" - precyzuje resort.

"Z dotychczasowych obserwacji wynika, że jest to najskuteczniejszy sposób do egzekwowania obowiązującego ograniczenia prędkości. Potwierdzeniem tego jest tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem, w którym od oddania do ruchu nie doszło to poważnych zdarzeń - podkreśla ministerstwo.