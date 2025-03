Nagranie zderzenia dwóch aut na trasie S2 Źródło: Przemek Reszka

Na Południowej Obwodnicy Warszawy kierowcy utknęli w ogromnym korku po dwóch kolizjach, do których doszło w rejonie Palucha. Dotarliśmy do nagrania, pokazującego jak doszło do pierwszego zderzenia. W jego wyniku, dwa auta osobowe zawisły na barierach.

Do pierwszego zderzenia doszło chwilę przed godziną 15 na odcinku trasy S2 za węzłem Warszawa Lotnisko. - To kolizja dwóch aut osobowych: bmw i skody. Kierujący byli trzeźwi. Nie było osób poszkodowanych. Zablokowany był lewy pas ruchu - informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Dotarliśmy do nagrania momentu zderzenia, które zarejestrowały kamery w innym pojeździe podróżującym w tym czasie trasą S2. Na filmie widzimy, że bmw jedzie prawym pasem jezdni, po chwili wykonuje nagły manewr, zjeżdżając na środkowy, a następnie lewy pas, którym nadjeżdża skoda. Bmw zmiata ją z jezdni.

Auta zawisły po zderzeniu na barierach linowych, oddzielających jezdnię od pasa zieleni. Jak wyjaśnia Śniadała, najpoważniejsze utrudnienia były związane z koniecznością usunięcia uszkodzonych pojazdów.

Dziewięć kilometrów korka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o godzinie 17.30, że jezdnia została odblokowana. Jednak w trakcie wcześniejszych działań służb utworzył się bardzo duży zator. Według drogowców miał on około dziewięciu kilometrów długości. Sytuacji nie poprawił fakt, że w niedalekiej odległości od miejsca zderzenia doszło do kolejnej kolizji.

- Zderzyły się ciężarowe oraz osobowe volvo - mówi Śniadała. I dodaje, że na miejscu pracują policjanci. Nie ma informacji o tym, by ktokolwiek został poszkodowany. Uszkodzone auta stoją na pasie awaryjnym.

