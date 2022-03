Szpital Południowy: prezydent domaga się kontraktu z NFZ

Jaka przyszłość czeka Szpital Południowy po zakończeniu leczenia chorych na COVID-19? Władze Warszawy chciałyby, żeby jak najszybciej możliwe było przyjmowanie pacjentów, ale przeszkodą są formalności. - Od wielu, wielu lat i miesięcy domagamy się, żeby ten szpital dostał kontrakt z NFZ - powiedział we wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Szpital Południowy nie będzie już pełnił roli placówki tymczasowej dla chorych na COVID-19. Od 1 kwietnia osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem będą leczone w zwykłych szpitalach przy zachowaniu izolacji i zasad bezpieczeństwa. Pierwsi pacjenci z SARS-CoV-2 trafili na Ursynów w lutym 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed planowanym oddaniem nowej lecznicy do użytku. Prace budowlane przyspieszono jednak w związku z epidemią.

O dalsze funkcjonowanie placówki dziennikarze pytali we wtorek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. - Od wielu, wielu lat i miesięcy domagamy się, żeby ten szpital dostał kontrakt z NFZ - powiedział. - Wydawało się, że jesteśmy bliscy rozwiązania, kiedy rządzący sami doceniali wagę tego szpitala, gdy przekształcili go w covidowy. Wtedy było widać, jak ważne jest to, żeby Ursynów - dzielnica, która liczy sobie prawie 200 tysięcy mieszkańców - miała szpital - dodał.