Szedł tunelem obwodnicy, poprosił o transport. Przyjechali policjanci

Mężczyzna szedł wzdłuż ściany tunelu POW Źródło: GDDKiA

Do nietypowego zdarzenia doszło w tunelu drogowym pod Ursynowem w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawa. Szedł tamtędy mężczyzna, który, wykorzystując telefon alarmowy, poprosił dyspozytora o przysłanie po niego "transportu". Na miejsce wysłano policjantów.

O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

- "Proszę pana, potrzebuję transportu" - usłyszał w słuchawce dyspozytor w Centrum Zarządzania Tunelem (CZT) - relacjonują drogowcy.

Na udostępnionym w sieci nagraniu widać mężczyznę idącego wzdłuż ściany tunelu, podchodzi do drzwi za którymi znajduje się telefon alarmowy. Mężczyzna dzwoni do CZT i prosi o transport. Dyspozytor instruuje go, żeby pozostał na miejscu i oczekiwał na przyjazd. Kilka minut później w tunelu pojawia się policyjny radiowóz na sygnale. Mężczyzna wsiada z policjantami do samochodu i odjeżdża.

Pokłócił się z kierowcą

Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 marca. Interwencję prowadzili funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji. Tam zapytaliśmy o jej szczegóły.

- Mężczyzna pokłócił się z kierowcą pojazdu, którym podróżował i został z niego wyproszony. Nie mógł skontaktować się z nikim z własnego telefonu. Tłumaczył, że rozładowała się w nim bateria. Dlatego podszedł do najbliższej budki z telefonem i zadzwonił do dyspozytora centrum zarządzania tunelem. Dyspozytor wezwał na miejsce patrol policji, który zabrał tego mężczyznę z tunelu w bezpieczne miejsce - powiedział nam sierżant Przemysław Furgała z Komendy Stołecznej Policji.

Interwencja wobec mężczyzny zakończyła się na najbliższym przystanku autobusowym.

GDDKiA przypomina, że telefony alarmowe znajdujące się w tunelach służą do kontaktu z CZT tylko w sytuacjach awaryjnych. - Przypominamy również, że w każdym tunelu przy drogach ekspresowych obowiązuje zakaz poruszania się pieszych. Drogi ewakuacyjne oddzielone krawężnikiem od pasa ruchu – jak sama nazwa wskazuje – wykorzystywane są w razie konieczności przeprowadzenia ewakuacji - informuje GDDKiA.

