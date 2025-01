Fortepianik podróżny, Wiedeń, ok. 1820 Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie Szafka, Friedrich Gottlob Hoffmann, Lipsk, około 1790 r. Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie Toaletka podróżna, Vizagapatam (Indie), ok. 1750 Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie Front szafy wnękowej, Toruń, 1762 Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie Mini maskotki ze skóry: dziewczynka w żółtej chustce i świnka, Anna Narzymska-Prauss, ok. 1946 - 1949 Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nowe przestrzenie magazynowe Muzeum Narodowego w Warszawie znajdują się przy ulicy Puławskiej 436 na Ursynowie. Placówka zakupiła budynek przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Udostępnienie nowych przestrzeni magazynowych dla Muzeum Narodowego w Warszawie jest pewnym gestem i pokazaniem kierunku - dbamy o instytucje kultury, które od lat działają i działają świetnie, i których potrzeby, zwykle praktyczne, z punktu widzenia muzealnika, są dla nas ważne. Dla nas, nie tylko, jako dla organizatora, ale dla nas, jako dla odbiorców - powiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska podczas środowej konferencji prasowej.

Jak zaznaczyła, "mówimy o przestrzeniach magazynowych". - Może się wydawać, że nie jest to nic spektakularnego, nic z czego odbiorcy mieliby zysk, ale to nieprawda. To są magazyny, które przede wszystkim dadzą przestrzeń najlepszej kolekcji wzornictwa przemysłowego. Bardzo się cieszę, że wreszcie ona zyska odpowiednią przestrzeń, zresztą nie tylko ta kolekcja, magazyny zmieszczą kilka ważnych kolekcji gabarytowych - podkreśliła.

- Co jest równie ważne, w tych miejscach powstaną magazyny studyjne, czyli to nie będą magazyny, do których my, jako publiczność, jako odbiorcy nie będziemy mieli prawa zajrzenia. Magazyny będą udostępniane odbiorcom, muzealnikom, publiczności - poinformowała szefowa MKiDN.

Budynek ma pomieścić wielkogabarytowe eksponaty

W nowo zakupionym obiekcie mieścił się dotychczas salon meblowy. - To jest jedna ze sprzyjających okoliczności, która sprawiła, że on spełnia wymagania techniczne, że jest w stanie ten budynek udźwignąć ciężkie meble, gabarytowe obiekty będące własnością Muzeum Narodowego w Warszawie - wyjaśniła dr hab. Agnieszka Lajus, pełniąca obowiązki dyrektora instytucji.

Dodała, że "podstawowym argumentem za poszukiwaniem magazynu było zapewnienie bezpieczeństwa obiektom Muzeum Narodowego w Warszawie". Znalezienie odpowiedniego obiektu trwało kilka lat.

- Nasze magazyny tymczasowe w Tarczynie nie spełniają wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak i konserwatorskiego. Sposób przechowywania tych dzieł musi być z pewnością zupełnie inaczej zorganizowany. Drugim miejscem, w którym przechowujemy nasze zbiory jest Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, ale to także tymczasowa tylko siedziba dla naszych obiektów - zaznaczyła.

Przekazała, że obiekt przy Puławskiej wybudowano w 1996 r. na potrzeby działalności poligraficznej, a w 2021 roku został on gruntownie wyremontowany na potrzeby salonu meblowego.

- Ma wzmocnione stropy, rampę i windę towarową. To pierwsza w historii Muzeum Narodowego w Warszawie winda towarowa, która jest w stanie dźwignąć fortepiany, lektyki i sanie, bo także takie obiekty, instrumenty, znajdują się w kolekcji MNW. Obok budynku znajduje się ogromny teren, prawie 90 miejsc parkingowych, jest także koncepcja rozbudowy tego gmachu, obecnie 3-kondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej około trzech tysięcy dwustu metrów kwadratowych - zaznaczyła Lajus.

Kiedy publiczność będzie mogła odwiedzić nowy magazyn?

W tym roku muzeum planuje wykonanie prac projektowych i ogólnobudowlanych, które dostosują obiekt do potrzeb instytucji, a także wykonanie projektu aranżacji jednej kondygnacji budynku i relokacji zbiorów z magazynu w Tarczynie. W magazynach zostaną umieszczone meble i wzornictwo przemysłowe. Koszt zakupu nowych przestrzeni to około 40 milionów złotych.

Szefowa MKiDN pytana przez dziennikarzy, jak długo będzie trwało przenoszenie obiektów do nowego magazynu i kiedy publiczność będzie mogła je oglądać, odpowiedziała: "mamy nadzieję, że w drugiej połowie 2026 roku rozpoczniemy już prezentację w częściowych przestrzeniach tego magazynu".

Największy zbiór wzornictwa i mebli dawnych w Polsce

Zbiory wzornictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie to największy w Polsce i wyjątkowy pod względem różnorodności oraz wartości historycznej zbiór polskiej sztuki użytkowej i wzornictwa. Powstał w 1978 roku, kiedy dzięki staraniom Wandy Telakowskiej oraz wsparciu Stanisława Lorentza, muzeum przejęło zasoby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

"Obecnie kolekcja liczy ponad 25 tysięcy obiektów, dokumentujących historię polskiego designu od początku XX wieku do czasów współczesnych. Obejmuje szerokie spektrum obiektów: tkaniny, odzież, meble, szkło, ceramikę, metaloplastykę, biżuterię, zabawki oraz prototypy maszyn i urządzeń przemysłowych. Jej atutem jest bogaty zbiór rysunków projektowych i modeli, które umożliwiają prześledzenie procesu twórczego - od szkicu po realizację. Dodatkowo kolekcja zawiera archiwalia, w tym dokumenty i fotografie, co czyni ją bezcennym źródłem wiedzy dla badaczy, projektantów i miłośników sztuki użytkowej" - napisano w informacji prasowej Muzeum.

Zbiory mebli w Muzeum Narodowym w Warszawie to największy w Polsce zbiór mebli dawnych o dużej wartości artystycznej i historycznej. Wraz z innymi przedmiotami rzemiosła artystycznego zaczęto je gromadzić w muzeum przed I wojną światową. W okresie międzywojennym pozyskiwano ważne przykłady meblarstwa europejskiego, wyroby polskie oraz pamiątki po wielkich Polakach.

"Obecnie zbiór liczy ponad 2 300 zabytków, na których podstawie można prześledzić dzieje europejskiego rzemiosła stolarskiego i produkcji meblarskiej od średniowiecza do początku XX wieku. W zbiorze znajdują się meble wykonane we Francji, Anglii, Niemczech, Austrii, Włoszech i Hiszpanii. Szczególne znaczenie ma największa w Polsce kolekcja mebli warszawskich XIX wieku, licząca ponad 200 sztuk. Z terenów dawnej Rzeczypospolitej liczne są przykłady meblarstwa Wilna, Gdańska, Torunia i Elbląga, a także innych ważnych ośrodków, takich jak: Kraków, Lwów, Kolbuszowa czy Poznań. Znaczącą grupą są także meble śląskie. W kolekcji, poza meblami, znajdują się też zegary w szafowych obudowach, instrumenty klawiszowe i harfy, sanie oraz lektyki" - napisano.

