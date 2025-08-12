Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"

Zderzenie na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do wypadku doszło około południa w rejonie skrzyżowania ulic Przy Bażantarni i Jana Rosoła. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu interweniowała policja.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 88-letni kierowca renault jechał pod prąd i zderzył się czołowo z pojazdem bmw. 88-latek został zabrany do szpitala. Kierowcy drugiego pojazdu nic się nie stało. Obaj byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania - powiedział nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Rozbite pojazdy zostały już usunięte z jezdni. Nie ma utrudnień w ruchu.

