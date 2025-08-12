Logo TVN Warszawa
Ursynów

Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"

Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
We wtorek na Ursynowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowca jednego z nich, 88-letni mężczyzna, odniósł obrażenia.

Do wypadku doszło około południa w rejonie skrzyżowania ulic Przy Bażantarni i Jana Rosoła. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu interweniowała policja.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 88-letni kierowca renault jechał pod prąd i zderzył się czołowo z pojazdem bmw. 88-latek został zabrany do szpitala. Kierowcy drugiego pojazdu nic się nie stało. Obaj byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania - powiedział nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Rozbite pojazdy zostały już usunięte z jezdni. Nie ma utrudnień w ruchu.

Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w Warszawie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki