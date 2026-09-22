Ursus 406 budynków bez ciepłej wody. Modernizacja sieci Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ulica Ryżowa w warszawskiej dzielnicy Ursus Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Rozpoczęła się przebudowa odcinka ciepłociągu w rejonie ulicy Ryżowej w Ursusie. W związku z planowanymi pracami Veolia (właściciel sieci ciepłowniczej) ostrzega o utrudnieniach dla mieszkańców pobliskich budynków. Utrudnienia w dostawie ciepłej wody wystąpią od 8 rano w poniedziałek 28 września do godz. 20.30 30 września w środę.

Ulica Ryżowa w warszawskiej dzielnicy Ursus Źródło zdjęcia: TVN24

406 budynków bez ciepła

Jak zastrzega Veolia, w czasie prowadzonych prac dostawy zostaną wstrzymane do 406 budynków. "Każda inwestycja w warszawskiej sieci ciepłowniczej oznacza zwiększenie niezawodności systemu zimą. Dzięki prowadzonym modernizacjom warszawska sieć ciepłownicza staje się coraz bardziej odporna, efektywna i przygotowana do bezpiecznego dostarczania ciepła mieszkańcom" - wyjaśnia Paweł Zbiegniewski, dyrektor komunikacji w firmie Veolia.

Planowana inwestycja obejmuje odwodnienie odcinka magistrali ciepłowniczej o średnicy 600 mm - jest to "etap konieczny, aby mogły być prowadzone prace przyłączeniowe". Prace te potrwają około 24 godzin, z uwagi na długość i średnicę odcinka ciepłociągu.

Ponadto do systemu ciepłowniczego Ursusa zostaną przyłączone nowe obiekty. "Po zakończeniu prac przyłączeniowych nastąpi ponowne nawodnienie ciepłociągu" - podaje Zbiegniewski.

Największe prace remontowe i modernizacyjne prowadzone są od maja do września, kiedy mieszkańcy korzystają z dostaw ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody.