406 budynków bez ciepłej wody. Modernizacja sieci
Rozpoczęła się przebudowa odcinka ciepłociągu w rejonie ulicy Ryżowej w Ursusie. W związku z planowanymi pracami Veolia (właściciel sieci ciepłowniczej) ostrzega o utrudnieniach dla mieszkańców pobliskich budynków. Utrudnienia w dostawie ciepłej wody wystąpią od 8 rano w poniedziałek 28 września do godz. 20.30 30 września w środę.
406 budynków bez ciepła
Jak zastrzega Veolia, w czasie prowadzonych prac dostawy zostaną wstrzymane do 406 budynków. "Każda inwestycja w warszawskiej sieci ciepłowniczej oznacza zwiększenie niezawodności systemu zimą. Dzięki prowadzonym modernizacjom warszawska sieć ciepłownicza staje się coraz bardziej odporna, efektywna i przygotowana do bezpiecznego dostarczania ciepła mieszkańcom" - wyjaśnia Paweł Zbiegniewski, dyrektor komunikacji w firmie Veolia.
Planowana inwestycja obejmuje odwodnienie odcinka magistrali ciepłowniczej o średnicy 600 mm - jest to "etap konieczny, aby mogły być prowadzone prace przyłączeniowe". Prace te potrwają około 24 godzin, z uwagi na długość i średnicę odcinka ciepłociągu.
Ponadto do systemu ciepłowniczego Ursusa zostaną przyłączone nowe obiekty. "Po zakończeniu prac przyłączeniowych nastąpi ponowne nawodnienie ciepłociągu" - podaje Zbiegniewski.
Największe prace remontowe i modernizacyjne prowadzone są od maja do września, kiedy mieszkańcy korzystają z dostaw ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody.