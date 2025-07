Wieczorem rozpocznie się remont Wisłostrady. Jak długo potrwa?

Pomiar natężenia hałasu na przystanku autobusowym w tunelu Wisłostrady Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jako pierwsza remontowana będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Bielan. Prace rozpoczną się w piątek, 4 lipca o godzinie 22.

Jak przekazał Zarząd Dróg Miejskich, nie będzie to tylko frezowane. Drogowcy odsłonią także podbudowę, która w czasie prac zostanie wzmocniona, zamontują nowe krawężniki.

Kilka tygodni na każdy z etapów prac

Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach: na jezdni w kierunku Bielan asfalt zostanie wymieniony pomiędzy ulicą Wenedów a wiaduktem nad skrzyżowaniem z ulicą Krasińskiego. Na nitce w kierunku Wilanowa prace zaplanowano na krótszym odcinku - od wyjazdu z ulicy Krasińskiego do przystanku autobusowego Cytadela 01.

W czasie remontu kierowcy pojadą w obu kierunkach po przynajmniej dwóch pasach. Wyjątkiem będzie ostatni etap, czyli asfaltowanie, wtedy ruch w obu kierunkach będzie jedną nitką.

We wszystkich etapach prac dla kierowców zostanie wyznaczony objazd, który poprowadzi ulicami: Wybrzeże Gdyńskie, przez most Grota-Roweckiego, Jagiellońską, Zatylną, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, Wał Miedzeszyński do mostu Poniatowskiego i nim do Wioślarskiej.

"Każdy z etapów remontu potrwa kilka tygodni, a wszystkie powinny zakończyć się do końca wakacji" - zaznaczył ZDM.

Prace na Wisłostradzie rozpoczną się wieczorem, 4 lipca Źródło: UM Warszawa

Prace na jezdni w kierunku Bielan

W piątek wieczorem zamknięty zostanie środkowy i prawy pas jezdni w kierunku Bielan. Na tej nitce, od ulicy Wenedów do wiaduktu nad skrzyżowaniem z ulicą Krasińskiego, kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Drugi pas w stronę Bielan zostanie wyznaczony na jezdni, która na co dzień prowadzi w kierunku Wilanowa. Kierowcy przejadą na niego kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Wenedów, a na właściwą stronę drogi wrócą przed węzłem z Krasińskiego.

W kolejnym etapie drogowcy na remontowanej jezdni przeniosą się na środkowy i lewy pas. Organizacja ruchu będzie bardzo podobna - w kierunku Bielan kierowcy pojadą prawym, a nie lewym pasem. Dodatkowo wyjazd z ulicy Wenedów na Wisłostradę w kierunku Bielan zostanie zwężony, a kierowcy wjadą na pas wyznaczony na jezdni prowadzącej w stronę Wilanowa.

Prace na tej jezdni powinny zakończyć się jeszcze w lipcu.

Objazd remontowanego fragmentu Wisłostrady Źródło: UM Warszawa

Drogowcy w Ursusie

W piątek rozpocznie się też frezowanie ulicy Traktorzystów, od ulicy Szamoty do łącznika z Dyrekcyjną. W czasie prac odcinek ten będzie zamknięty w obu kierunkach.

Prace na ulicy Traktorzystów Źródło: UM Warszawa

Plac Czerwca 1976 r. straci połączenie z Traktorzystów. Prace potrwają od piątku, 4 lipca od godziny 22 do poniedziałku, 7 lipca, do godziny 4.

"Podczas remontu autobusy linii: 194, 207 i 228 pojadą objazdami, a dla kierowców zostanie wyznaczony objazd ulicami: Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego do Lalki" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zamknięta część jezdni ulicy Posag 7 Panien Źródło: UM Warszawa