Jest chętny na dostarczenie kolejnych aut do e-kontroli

Zarząd Dróg Miejskich zwiększa liczbę aut, które wykorzystywane są do e-kontroli. W przetargu na zakup sześciu nowych pojazdów wpłynęła jedna oferta. Jak informuje ZDM, "zaproponowana w niej kwota mieści się w budżecie".

Przetarg na dostawę nowych aut do e-kontroli ZDM rozpisał pod koniec kwietnia. Dotyczy sześciu samochodów elektrycznych wyposażonych w systemy, które skanują tablice rejestracyjne samochodów zaparkowanych w strefie płatnego parkowania i wychwytują te, których kierowcy nie zapłacili za parkowanie.

Zaczynali od dwóch aut

Białe auta z charakterystycznymi czujnikami na dachu kontrolują stołeczną strefę płatnego parkowania od stycznia ubiegłego roku. Najpierw były to dwa samochody, a od września dołączył trzeci.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a przetarg uda się rozstrzygnąć w wakacje, to jesienią pierwsze nowe cztery pojazdy trafią do Warszawy. Dwa następne w 2022 roku. "Co oznacza, że w tym roku pojazdów sprawdzających parkowanie będzie łącznie siedem, a w przyszłym roku – dziewięć" – zaznaczył ZDM.