Na tvnwarszawa.pl opisywaliśmy kolizję, do której doszło w czwartek na ulicy Wólczyńskiej na Bielanach. Nasz reporter dotarł do nagrania, na którym widać jak opel wyprzedza ciężarówkę. Po chwili zderza się z nadjeżdżającym z naprzeciwka citroenem. W sumie w kolizji udział brały cztery pojazdy: opel, citroen, skoda i ciężarowy mercedes.

"Całą siłą uderzył we mnie"

- Ja tamtędy jeżdżę mniej więcej dwa razy w tygodniu, pracuję zawodowo jako kierowca i zwykle umiem przewidzieć różne zachowania na drodze. Widziałem, jak ten człowiek wyjechał prosto na mnie, miałem moment na przemyślenie kolejnego kroku. Zobaczyłem, że kierowca nie hamuje, kontynuuje jazdę, więc zacząłem uciekać do boku i hamować. Zjechałem na prawą stronę, tyle ile miałem miejsca i spodziewałem się, że albo przerysuje mi bok albo jakimś cudem przejedzie, a on odbił się od śmieciarki i całą siłą uderzył we mnie. Wydaje mi się, że nie hamował, dopiero zatrzymał się na mnie - relacjonował.