Kercelak i Puławska bez tramwajów

Szykują się duże utrudnienia w stolicy na kluczowych arteriach. Od poniedziałku zaplanowano prace na Kercelaku oraz na przejeździe u zbiegu ulic Okopowej i Chłodnej. Oprócz tego, w związku z kolejnym etapem na budowie trasy tramwajowej do Wilanowa, do 1 września zamknięte będą odcinki tramwajowe w ciągu Marszałkowskiej i Puławskiej.

Utrudnienia dla kierowców

Dla kierowców oznacza to brak skrętu z alei "Solidarności" w Okopową. Od strony alei Jana Pawła II będą trzy pasy prosto, a od Wolskiej dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w stronę Grzybowskiej.