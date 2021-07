Wybrzeże Helskie zalane po ulewie. Woda zalegała na nowej jezdni i ścieżce rowerowej

Poniedziałkowe popołudnie przyniosło intensywne opady. - Jechałem rowerem wzdłuż Wybrzeże Helskiego, gdy załapał mnie deszcz. Zatrzymałem się pod mostem Śląsko-Dąbrowskim i obserwowałem, jak w ciągu dwóch-trzech minut na jezdni utworzyła się wielka kałuża. Woda zbierała się też na ścieżce rowerowej - relacjonuje Piotr Bakalarski, dziennikarz tvnwarszawa.pl. - W tym miejscu ulicy są dwie kratki kanalizacyjne, ale zostały obudowane krawężnikiem, który jest kilka centymetrów ponad poziomem asfaltu, więc studzienka nie zbiera wody tak skutecznie, jak by mogła. Osobna historia to całkiem nowa droga dla rowerów, która znajduje się kilka centymetrów poniżej poziomu chodnika. Na odcinku co najmniej kilkudziesięciu metrów nie ma dobrego odpływu, więc szybko ją zalewa - opisuje.

- Do tego dochodzi kultura warszawskich kierowców. Część z nich wjeżdża w kałuże z pełną prędkością. Najgorzej, gdy robią to prowadzący autobusy lub ciężarówki. Woda spod kół ich pojazdów jest rozbryzgiwana na dobrych kilka metrów, oczywiście w stronę chodnika i ścieżki. W pół godziny widziałem co najmniej dwoje rowerzystów, którzy zostali ochlapani. A nie trzeba tłumaczyć, że dostać w twarz wodą z kałuży to nic przyjemnego - dodaje