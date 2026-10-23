Wjechał autem na torowisko, utknął i zablokował tramwaje
Pierwszą informację i zdjęcia zdarzenia dostaliśmy na Kontakt24.
"Na ulicy Marszałkowskiej naprzeciwko bloku 111A samochód osobowy wjechał na tory tramwajowe. Przyjechały policja, straż pożarna. Ruch tramwajów jest wstrzymany w stronę stacji Ratusz Arsenał" - napisał czytelnik.
Te informacje potwierdziła policja.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 19.09. Z nieznanych dotąd przyczyn mężczyzna kierujący BMW wjechał na torowisko tramwajowe. Kierowca to Polak, był trzeźwy. Posiadał uprawnienia do kierowania i został ukarany mandatem - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Przejechał ponad sto metrów
Jak dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz, mężczyzna otrzymał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych i 10 punktów karnych.
Z jego ustaleń wynika, że kierowca jechał Marszałkowską w stronę placu Bankowego. - Przejechał między przystankami i pokonał ponad sto metrów, zanim ugrzązł w nieutwardzonej nawierzchni torowiska - zrelacjonował Węgrzynowicz.