Wjechał autem na torowisko, utknął i zablokował tramwaje

Duże zmiany dla zdających prawo jazdy (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Pierwszą informację i zdjęcia zdarzenia dostaliśmy na Kontakt24.

"Na ulicy Marszałkowskiej naprzeciwko bloku 111A samochód osobowy wjechał na tory tramwajowe. Przyjechały policja, straż pożarna. Ruch tramwajów jest wstrzymany w stronę stacji Ratusz Arsenał" - napisał czytelnik.

Wjechał autem na torowisko tramwajowe Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Te informacje potwierdziła policja.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 19.09. Z nieznanych dotąd przyczyn mężczyzna kierujący BMW wjechał na torowisko tramwajowe. Kierowca to Polak, był trzeźwy. Posiadał uprawnienia do kierowania i został ukarany mandatem - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Przejechał ponad sto metrów

Jak dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz, mężczyzna otrzymał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych i 10 punktów karnych.

Z jego ustaleń wynika, że kierowca jechał Marszałkowską w stronę placu Bankowego. - Przejechał między przystankami i pokonał ponad sto metrów, zanim ugrzązł w nieutwardzonej nawierzchni torowiska - zrelacjonował Węgrzynowicz.

Auto wjechało na torowisko, Warszawa Źródło zdjęcia: Kontakt24 / luka