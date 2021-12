"Gruzy Starego Miasta przerażają pustką i zniszczeniem". Cenne negatywy z lat 50. odnalezione na Bielanach

- To była pasja, której oddawał się w całości. W wielu przypadkach wykonywał zdjęcia architektury, a także ludzi. Właściwie robił to bez nastawienia, że kiedyś będzie to gdzieś wydane. On po prostu fotografował i chwytał życie na żywo - wspomina cytowany w komunikacie dzielnicy syn autora zdjęć Roman Duszek.