Rusza budowa torów na Kasprzaka. Zwężą jezdnie, tramwaje pojadą objazdami

Wykonawca przejął teren pod budowę tramwaju na Kasprzaka pod koniec stycznia tego roku i zajął się przygotowaniem zaplecza technicznego. Tramwaje Warszawskie zapowiadały wówczas, że roboty ruszą wraz ze startem wiosennego sezonu budowlanego. W poniedziałek ratusz przekazał termin ich rozpoczęcia - będzie to sobota 5 marca, około godziny 1.00. Na początek budowlańcy skoncentrują się na ulicach Prostej oraz Kasprzaka na odcinku od ronda Daszyńskiego do Płockiej.

Na Prostej wykonawca wygrodzi pas dzielący jezdnie od strony północnej. Nie będą tam prowadzone roboty zakładające ingerencję w jezdnię. Zmian należy spodziewać się na ulicy Kasprzaka, której jezdnie zostaną zwężone do dwóch pasów w każdą stronę na odcinku od Karolkowej do Płockiej. Z ruchu wyłączone zostaną pasy przylegające do torowiska.