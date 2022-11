Kobiety z parasolkami przed domem Jarosława Kaczyńskiego

"Parasolką w Kaczyńskiego" - to hasło protestu, który odbywa się przed domem Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Manifestacja jest wyrazem buntu przeciwko m.in. restrykcyjnym przepisom aborcyjnym, "braku procedur in vitro", systemowi "państwowej kontroli kobiet przez rejestr ciąż i stosowanej antykoncepcji". Na Żoliborzu, w pobliżu ulicy Mickiewicza, nie jeżdżą tramwaje, są też utrudnienia dla kierowców.

"Tamta władza myślała, że zdusi bunt parasolek. Tak samo, jak rządzący obecnie"

"Wyśmiewane, obrażane, lekceważone. Bite, szarpane i zamykane w aresztach. Nasze prababki skutecznie walczyły o to, co nam wydaje się oczywiste – o swoje i nasze prawa wyborcze. Kobiety z parasolkami uderzające w płot i okna rządowej willi były w 1918 skutecznymi buntowniczkami – wywalczyły, wyszarpały, a nie "dostały" czy "otrzymały" prawa wyborcze - czytamy na stronie facebookowej wydarzenia.

"Można się śmiać z jego obraźliwego ględzenia o tym, że kobiety nie rodzą dzieci, bo "dają w szyję". Można się zastanawiać, czy jest głupi, czy podły. Można też rozmawiać o faktach – o praktycznym zakazie aborcji, o braku dostępu do edukacji seksualnej, o braku dostępu do ochrony zdrowia, o w tym do badań prenatalnych, opieki okołoporodowej i procedur in vitro. O systemie państwowej kontroli kobiet przez rejestr ciąż i stosowanej antykoncepcji. O inflacji, o braku mieszkań, o braku dostępu do żłobków i przedszkoli. O tym, jak parszywa indoktrynacja czeka w polskich szkołach te dzieci, które się urodzą i o tym, co czeka te dzieci, które urodzą się osobami LGBT+ - takie powody protestu podaje Ogólnopolski Strajk Kobiet.