Kontrolowali odległość pomiędzy autami. "Niektórzy o takim przepisie nawet nie słyszeli"

W piątkowe popołudnie policjanci prowadzili kontrole na trasie ekspresowej S2, na wysokości węzła Opacz. - Była to o tyle nietypowa kontrola, że tym razem nie sprawdzali prędkości, ale to, czy kierowcy zachowują bezpieczną odległość, jadąc trasą ekspresową - relacjonował Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, który przyglądał się działaniom policji.

Jak zauważył, było to zrobione ze względów bezpieczeństwa. - Gdyż w miejscu, w którym policjanci zatrzymywali pojazdy, trasa ma cztery pasy, z czego dwa to są rozbiegowe i na końcu jednego z nich były prowadzone kontrole. Wydaje się to najbezpieczniejsze miejsce do przeprowadzania tego typu kontroli na trasie ekspresowej - opisywał.