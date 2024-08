W czwartek stołeczni radni zagłosują nad projektem uchwały rozszerzającej strefę płatnego parkowania o kolejną część Mokotowa. Zdaniem jej autorów zachęciłoby to mieszkańców do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Zmiany miałyby wejść w życie w lutym przyszłego roku.

Autorzy uzasadniają to poprawą dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców. Jednocześnie według autorów obszary te położone są relatywnie blisko centrum i mają dobrą komunikację zbiorową (linie tramwajowe i autobusowe oraz metro), która stale jest rozwijana, np. linia tramwajowa przez Sielce na Wilanów. Pozwala to na dojazd na ten obszar komunikacją miejską a także zachęci mieszkańców do pozostawienia tu auta i do przesiadki do komunikacji.