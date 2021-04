Drogowcy pracują w trzech dzielnicach. Zamknięte ulice i autobusy na objazdach

Zamknięta ulica Szybka

"Zamknięta jest ul. Jutrzenki od posesji nr 186 do skrzyżowania z ul. Szybką. We wtorek, 6 kwietnia zostanie zamknięta także ul. Szybka od Al. Jerozolimskich do ul. Jutrzenki" - informują.

Budowa kanalizacji na Bodycha

"Prace przebiegać będą w dwóch etapach. Etap pierwszy przewiduje zamknięcie ul. S. Bodycha na odcinku od ul. gen. K. Sosnkowskiego do posesji nr 39. Objazd prowadzić będzie: ulicami:. gen. K. Sosnkowskiego - Kompanii AK 'Kordian' - al. Bzów. Taka organizacja ruchu potrwa ok. miesiąca" - poinformowano. Jak dodano, etap drugi prac będzie wymagał zamknięcia Bodycha na odcinku od numeru administracyjnego 39 do ulicy Spisaka. "Objazd ponownie poprzez al. Bzów i ul. Kompanii AK "Kordian". Ten etap potrwa ok. półtora miesiąca" - zaznaczono. Drogowcy zapewnili, że podczas obu etapów ma zostać utrzymany ruch pieszy wzdłuż ulicy oraz dojazd do posesji.