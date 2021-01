Planują wielki remont linii średnicowej. Ale bez zabudowy nad tunelem

Pisaliśmy też, że o szczegóły tej inwestycji pytała w interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka wskazała też, że przebudowa mogłaby być dobrą okazją do lepszego zagospodarowania terenów wokół linii średnicowej. Wśród koncepcji portal transport-publiczny.pl wymienia m.in. przykrycie poprowadzonego w wykopie torowiska między Towarową a Żelazną czy zabudowę wygonu u zbiegu Alei Jerozolimskich i alei Jana Pawła II.

"Nie jest planowana zabudowa wzdłuż linii średnicowej"

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel stwierdził jednak, że na odcinku wskazanym w interpelacji przez posłankę "nie jest planowana zabudowa komercyjna wzdłuż linii średnicowej". Dodał, że na ewentualny projekt zabudowy można liczyć w przyszłości, ale - jak podkreślił - "będzie się to wiązało z przebudową zmodernizowanej infrastruktury kolejowej oraz adaptacją elementów konstrukcyjnych nieprzewidzianych obecnie do modernizacji".

Przeszkodą jest według ministra prawo, a raczej brak tak zwanego warstwowego prawa własności. Chodzi o to, że to co nad i pod nieruchomością, nie może mieć innego właściciela, niż sama działka. Bittel stwierdził, że to "skomplikowane zagadnienie prawne", a a ministerstwo pracuje nad projektem "regulującym kwestie wprowadzenia prawa własności warstwowej". Zmiany dotyczą też jednak przepisów z zakresu prawa cywilnego, budowlanego czy planowania przestrzennego, a "to znajduje się poza właściwością Ministerstwa Infrastruktury".