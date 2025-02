Na tych ulicach dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem pieszych. Policja podała lokalizacje

Posłuchaj Wstrzymaj KGP: pieszy już wchodząc na przejście, ma pierwszeństwo przed pojazdem Źródło: TVN24

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wytypował trzy odcinki ulic, gdzie często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Funkcjonariusze zapowiadają, że będą nadzorować ruch w tych miejscach i reagować na naruszenia przepisów.

Policjanci z KSP poinformowali we wtorkowym komunikacie, że realizują "Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie działania Komendy Stołecznej Policji na lata 2024-2026". W ramach tych działań wytypowali trzy odcinki dróg, gdzie bezpieczeństwo pieszych jest szczególnie zagrożone. Funkcjonariusze wskazują, że są to:

- aleja "Solidarności" na odcinku od Okopowej do Targowej; - Aleje Jerozolimskie od ronda de Gaulle’a do ronda Zesłańców Syberyjskich; - ul. Powstańców Śląskich od ul. Piastów Śląskich do ul. Połczyńskiej.

57 wypadków, sześć ofiar

"W tych miejscach, w latach ubiegłych, dochodziło do wielu tragicznych wypadków drogowych z udziałem pieszych. Łącznie na tych odcinkach doszło do 57 wypadków, w wyniku których zginęło sześć osób, a 51 zostało rannych. Do tego dochodzi jeszcze 49 kolizji z udziałem pieszych" - wylicza KSP.

"Policjanci warszawskiej drogówki będą nadzorować ruch na wyznaczonych niebezpiecznych odcinkach, reagując na wszystkie naruszenia przepisów w ruchu drogowym" - zapowiadają funkcjonariusze.

Policjanci podkreślają, że wiele wypadków z udziałem pieszych wynika z niedostatecznej ostrożności kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów. Do najczęstszych wykroczeń kierujących wobec pieszych należą: nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu, nieprawidłowe wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych oraz omijanie innego pojazdu, który zatrzymał się przed "zebrą".