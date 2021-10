Piesza Masa Krytyczna próbowała iść Puławską. Miejsca nie było wiele

"Chodźcie z nami chodnikami!" - zachęcali organizatorzy do wzięcia udziału w piątej już Pieszej Masie Krytycznej. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12 na rogu Puławskiej i Dworkowej. Przemarszowi towarzyszył reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Jak wskazał, pojawiło się około 100 osób.

- Zgodnie z planem wyruszyli ze skrzyżowania Puławskiej i Dworkowej i w asyście policji szli w kierunku ulicy Goworka. Piesi szli chodnikiem, a obok prawym pasem jechali rowerzyści. Uczestnicy mierzyli odległość od zaparkowanych aut do kamienic przy Puławskiej. Wyliczyli, że piesi mają średnio do dyspozycji 160 cm. W miejscu, gdzie są skrzynki gazowe jeszcze mniej - 120 cm. W proteście brali udział także rodzice z dziećmi w wózkach - opisał Węgrzynowicz.

Protestujący mieli ze sobą transparenty: "Nie chcemy opieszałych urzędników", "Chodnik do chodzenia", "Wszyscy się zmieścimy", czy "Chodzi tylko o normalny chodnik".

Łączą siły z rowerzystami

"Zaproście dzieci, rodziców, teściów, dziadków. Chodźmy razem walczyć o Warszawę przyjazną pieszym. Znów wracamy na ul. Puławską, ale nie sami! Połączymy siły z dyskryminowanymi na tym odcinku rowerzystami. Będzie to więc Piesza Masa Krytyczna wzmocniona o Rowerową Puławską" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia na Facebooku.

Dlaczego znów Puławska? "Mimo zapowiedzi, nie wdrożono w życie zapowiadanych zmian na odcinku od ul. Dolnej do ul. Rakowieckiej. Obecnie chodniki przy ul. Puławskiej mają zaledwie 1,5 m szerokości - w niektórych miejscach nawet mniej, kiedy samochody parkujące zajmują 2 m, co jest niezgodne z przepisami w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Przepisy nakazują, aby tam, gdzie jest dozwolone parkowanie na chodniku, zachowanie 2 m dla chodnika, a 2,5 m na miejsce postojowe. Obecnie samochody na ul. Puławskiej zajmują ok. 90% szerokości ulicy natomiast piesi, najmniej chronieni uczestnicy ruchu – tylko 10%. DOSYĆ TEGO. CHCEMY PRZEJŚĆ!" - apelują organizatorzy.