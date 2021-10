Mają ekran dotykowy, pozwalają płacić zbliżeniowo. Nowe parkomaty na Żoliborzu

Nowe parkomaty, które pojawiły się już na Żoliborzu, różnią się od tych, które kierowcy już znają. Mają inny kolor, a klawiaturę z przyciskami zastąpił ekran dotykowy. To przygotowania do poszerzenia strefy płatnego parkowania - informuje "Gazeta Stołeczna".

Rzecznik ZDM Jakub Dybalski wytłumaczył "Stołecznej", czym nowe maszyny różnią się od tych, które kierowcy już znają. Oprócz innego kształtu i barw (nowe są grafitowo-szare), różnią się też ulepszeniami. Od teraz kierowcy zamiast klawiatury, będą używać ekranów dotykowych. Dybalski zapewniał, że dzięki temu będą szybciej działały. Sam wyświetlacz informujący o czasie parkowania i kwocie do zapłaty ma być z kolei większy i kolorowy. U góry maszyny zamontowano panel do pobierania energii słonecznej. Znika także otwór na kartę płatniczą. Od teraz wystarczy ją zbliżyć z lewej strony. Nadal będzie można płacić monetami, ale ZDM zachęca do płatności mobilnych.