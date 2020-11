Zygzakiem rozbitym autem. "Tłumaczyła, że dzień wcześniej piła wódkę i jedzie po mleko do kawy"

Policjanci, widząc uszkodzone auto, które jechało zygzakiem ulicami Mokotowa, podejrzewali, że za jego kierownicą może siedzieć nietrzeźwy kierowca. - Kierująca autem kobieta powiedziała, że dzień wcześniej wypiła 0,7 litra wódki, a teraz jedzie po mleko do kawy. Zaprzeczała też, że brała udział w jakimkolwiek zdarzeniu drogowym - informuje policja.

"Miała zamiar pojechać do galerii handlowej po mleko do kawy"

Policjanci postanowili zatrzymać kierowcę bmw do kontroli. - Za kierownicą siedziała kobieta. Z daleka wyczuwalna była woń alkoholu z jej ust. Samochód miał uszkodzony zderzak, a z lewej strony widoczne były świeże otarcia lakieru. Z prawej strony spory fragment był oderwany i ciągnął się za autem - opisuje Koniuszy.

Podaje też, jak brzmiała odpowiedź 31-latki, na pytanie funkcjonariuszy, czy piła alkohol: - Kobieta oznajmiła, że dzień wcześniej wypiła 0,7 wódki. Po godzinie 7. wyszła z mieszkania i wsiadła do samochodu. Miała zamiar pojechać do galerii handlowej, gdzie chciała kupić mleko do kawy. Zaprzeczała, żeby brała udział w jakimkolwiek zdarzeniu drogowym.