Odjechał po stłuczce z autobusem. Po drodze uderzył w kolejny i wpadł w krzaki

Kierowca fiata seicento zderzył się z dwoma autobusami miejskimi w Ursusie. Jak ustalił nasz reporter, najpierw doszło do stłuczki z jednym z pojazdów, a gdy kierowca odjechał nagle z miejsca zdarzenia, otarł się o kolejny autobus i wpadł w krzaki.

Do obu stłuczek doszło przed południem na ulicy Orląt Lwowskich w Ursusie. Nasz reporter Tomasz Zieliński dowiedział się, że do pierwszego zderzenia z autobusem doszło, gdy kierowca wyjeżdżał z bocznej uliczki. Wówczas kierowca i pasażer mieli zatrzymać się na miejscu zdarzenia, jednak po chwili wsiedli do auta i odjechali. - Po kilkuset metrach auto zderzyło się z kolejnym autobusem, po czym wpadło w krzaki - dodaje.