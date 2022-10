Budują przedłużenie Światowida, zamkną fragment jezdni

Trwają prace nad przedłużeniem ulicy Światowida do Modlińskiej na Nowodworach. Od wtorku, 4 października drogowcy zamkną fragment zachodniej jezdni od Prząśniczek do Ćwiklińskiej. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony nitką wschodnią.

W maju tego roku Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na przedłużenie ulicy Światowida do Modlińskiej i wykonanie skrzyżowania tych ulic. Dotychczas przeprowadzono prace porządkowe – rozebrano kolidujące z nową jezdnią zabudowania, a na Modlińskiej wykonano poszerzenia i wyasfaltowano przewiązki potrzebne do wprowadzenia zmian w ruchu drogowym.

Nowa Światowida będzie miała dwa pasy ruchu

Nowa Światowida będzie miała dwa pasy ruchu z poszerzeniem do trzech przed nowym skrzyżowaniem. U zbiegu z Modlińską dwa z nich będą przeznaczone do skrętu w prawo (w kierunku Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w kierunku granicy miasta). Na jezdnię w przeciwnym kierunku złożą się dwa pasy. Z Modlińskiej, od strony Jagiellońskiej, będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami; od północy – jednym. Wyznaczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe – przez Światowida i przez Modlińską, po północnej stronie skrzyżowania. Na skrzyżowaniu zaplanowano sygnalizację.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane chodniki i nowe przystanki autobusowe – jeden na Modlińskiej w kierunku Żerania, za skrętem ze Światowida, a drugi na Światowida za zjazdem z Modlińskiej. Będzie także droga rowerowa, która połączy się z infrastrukturą rowerową na Modlińskiej.

Zieleń i węzeł przesiadkowy

Wzdłuż nowego fragmentu Światowida nie zabraknie zieleni. Posadzone zostaną m.in. klony i śnieguliczka, a w sąsiedztwie chodników i drogi rowerowej – pięciornik i tawuła japońska.

Kontrakt na budowę, zawarty z firmą PORR S.A, opiewa na ponad 23 miliony złotych. Zgodnie z umową, wykonawca na realizację inwestycji ma czas do listopada 2023 roku.

Nowy odcinek Światowida powstaje w sąsiedztwie linii tramwajowej, która łączy Tarchomin i Winnicę z pierwszą linią metra. Mieszkańcy Białołęki mają do dyspozycji 8-kilometrową trasę z 10 przystankami, kursują tu tramwaje linii 2 i 17. Ostatni fragment, od ulicy Strumykowej w pobliże Leśnej Polanki, został oddany do użytku we wrześniu zeszłego roku. Przy końcowych przystankach tramwajowych wybudowano także pętlę autobusową, dojeżdżają do niej autobusy linii 509 i N03.

Budowa skrzyżowania Światowida-Modlińska Urząd miasta

"Połączenie ulicy Światowida z Modlińską da nowe możliwości rozwoju układu komunikacyjnego w północnej części Warszawy i aglomeracji. Jest to w tej chwili przedmiotem analiz" - zapewnia w komunikacie na ten temat ratusz.

W sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Światowida z Modlińską planowany jest węzeł przesiadkowy, który połączy linię tramwajową Młociny – Winnica, komunikację autobusową miejską i podmiejską oraz parking "Parkuj i Jedź" dla kierowców z Białołęki i północnej części aglomeracji.

Od 22 września drogowcy wykonują na Modlińskiej przewiązki pomiędzy jej jezdniami – w pobliżu Poetów i Ćwiklińskiej. Zaczną one funkcjonować w najbliższy wtorek, 4 października, o godz. 22. Wtedy też rozpoczną się prace przy włączeniu Światowida w Modlińską. W pierwszej kolejności drogowcy będą usuwali kolizje z infrastrukturą podziemną m.in. sieciami teletechnicznymi, energetycznymi, gazowymi, oświetleniowymi, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji deszczowej, a następnie przystąpią do zasadniczej budowy skrzyżowania.

Światowida-Modlińska - organizacja ruchu na nowym skrzyżowaniu Urząd miasta

Zamkną jezdnię w kierunku centrum

Na czas robót zamknięta zostanie zachodnia jezdnia Modlińskiej (w stronę Żerania). Ruch zostanie poprowadzony jezdnią wschodnią (w kierunku Legionowa). Dla obu kierunków wyznaczone zostaną tam po dwa pasy o szerokości 3 metrów.

Kierowcy jadący w stronę Śródmieścia przejadą na wschodnią jezdnię ("pod prąd") na wysokości skrzyżowania z Prząśniczek. Powrót na 'właściwą" jezdnię możliwy będzie przewiązką zlokalizowaną przed fotoradarem i za przejściem dla pieszych przez ulicę Modlińską.

Wyjazdy z ulic dochodzących do zamkniętej jezdni Modlińskiej zostaną doprowadzone do funkcjonującej jezdni. Wjazd i wyjazd z nich będzie funkcjonował wyłącznie na prawe skręty (wjazd z kierunku od strony Legionowa, wyjazd w stronę Żerania).

Poruszający się w stronę Legionowa, przed skrzyżowaniem z Prząśniczek będą mieli do dyspozycji cztery pasy: prawoskręt w ulicę Prząśniczek i trzy pasy do jazdy prosto. Na skrzyżowaniu obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo. Dojazd do ul. Sprawnej możliwy będzie przez skrzyżowanie na wysokości ulicy Aluzyjnej.

Ulica Modlińska - objazd zamkniętego odcinka ulicy Urząd miasta

Tak jak dotychczas, z Prząśniczek kierowcy będą mogli z jednego pasa skręcić w prawo w stronę Legionowa, a z drugiego pojechać prosto lub skręcić w lewo.

Jadący w kierunku Śródmieścia przed skrzyżowaniem ze Sprawną będą mogli skorzystać z osobnych pasów do skrętu w prawo lub lewo oraz z dwóch pasów do jazdy prosto.

W rejonie przewiązek prędkość zostanie ograniczona do 40 kilometrów na godzinę a na odcinku pomiędzy nimi do 50 kilometrów na godzinę.

Nowy buspas i zmiany w komunikacji

Na odcinku przed przewiązką w stronę Warszawy od Aluzyjnej do Sprawnej na prawym pasie ulicy Modlińskiej wytyczony zostanie buspas. Ruch na nim będzie dopuszczony dla: autobusów komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji, pojazdów MTON, motocykli, taksówek i dojazdu do obiektów handlowych.

Przystanek Poetów 01 (w stronę Białołęki-Ratusz) zostanie zawieszony. W jego miejsce zostanie uruchomiony przystanek tymczasowy zlokalizowany około 50 metrów przed skrzyżowaniem Modlińskiej z ulicą Sprawną. Autobusy WTP będą kursowały bez zmiany tras.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca marca 2023 r. Następnie zamknięta zostanie jezdnia w stronę Legionowa, a ruch będzie przekierowany na jezdnię w stronę Żerania.

Budowa tramwaju do Wilanowa powoduje utrudnienia w ruchu (wideo bez dźwięku) Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Autor:katke/r

Źródło: tvnwarszawa.pl