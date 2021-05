Potrącenie dziecka na Bródnie. "Sprawca się oddalił"

Na Bródnie doszło do potrącenia dziecka. - Dziecko zostało zabrane do szpitala. Sprawca wypadku się oddalił - podaje policja.

- Na Bartniczej doszło do potrącenia dziecka. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Dziecko trafiło do szpitala. Policjanci jadą na miejsce i będę ustalać, jak do tego doszło - mówi Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.