Zderzył się z dwoma autami i uciekł. Kilka kilometrów dalej rozbity samochód zaczął się dymić

W Walendowie (powiat pruszkowski) doszło do kolizji z udziałem trzech samochodów. Sprawca uciekł. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl, jego auto było tak mocno uszkodzone, że kilka kilometrów dalej - w Sękocinie - zaczęło się dymić i na miejsce wezwano straż pożarną. Policja podaje z kolei, że przy samochodzie został zatrzymany nietrzeźwy mężczyzna, jednak nie ma pewności, czy to on kierował.

Zaznaczyła, że nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, a skrzyżowanie jest obecnie zablokowane - na miejscu pracują policja i straż pożarna. Natomiast volkswagen z uszkodzeniami pokolizyjnymi stoi właśnie w Sękocinie. - Bezspornie ten pojazd to sprawca kolizji w Walendowie. Przy samochodzie mamy mężczyznę, który ma ponad pół promila alkoholu, ale nie ma pewności, że to on kierował. Będziemy prowadzić czynności, aby ustalić, czy to on kierował, czy osoba, która się oddaliła z miejsca - zaznaczyła Kańka.