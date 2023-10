W gęstej mgle koń wybiegł na drogę, wprost przed jadące auto

Do tego zdarzenia doszło w piątek rano na drodze relacji Dobrogosty-Dzierzgowo w powiecie mławskim. Widoczność była mocno ograniczona z powodu zalegającej mgły. Jak wynika z ustaleń policjantów poczynionych na miejscu kolizji, koń wbiegł wprost przed jadący pojazd.

Mandat dla właścicielki konia

- Kierowca dostawczego fiata, 33-letni mławianin, nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy. Samochód, którym kierował został poważnie uszkodzony. Potrącone zwierzę padło na poboczu drogi. Policjanci ustalili właścicielkę konia, która została ukarana mandatem. Jak się okazało, uciekł on z pobliskiego gospodarstwa rolnego – informuje w komunikacie asp.szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji. - Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt to zarówno kolizje, jak i groźne w skutkach wypadki. Dotyczą najczęściej wtargnięcia na jezdnię dzikich zwierząt, ale bywa też, że gospodarskich. Jeśli uda się w porę dostrzec zwierzę na poboczu lub jezdni, należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Zwierzęta takie jak sarny, na ogół nie przemieszczają się samotnie. Nawet jeśli zwierzę stoi w pewnej odległości od jezdni, zawsze istnieje ryzyko, że nagle może wbiec pod koła. Jeśli już dojdzie do potrącenia, należy natychmiast wezwać policję – dodaje.