Tragiczna noc na mazowieckich drogach. Trzy wypadki, trzy osoby nie żyją

Tragiczna noc na mazowieckich drogach. W trzech wypadkach zginęły trzy osoby. W miejscowości Pohulanka kierujący autem osobowym uderzył w przydrożne drzewo. Nie przeżył. Z kolei w miejscowości Liw kierowca spłonął w samochodzie po tym, jak jego pojazd koziołkował i również uderzył w drzewo. Natomiast w Gielniowie doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl przekazał, że do zdarzenia doszło na trasie Szczyty-Pohulanka (DK48). Informację potwierdzili strażacy.

- Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania o godzinie 22.56. Z informacji wynikało, że pojazd osobowy uderzył w drzewo i jedna osoba była uwięziona w pojeździe. Okazało się, że pojazd na łuku drogi wypadł z trasy - przekazał nam w sobotę przed południem aspirant Krzysztof Antoszewski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.

I dodał, że działania strażaków polegały na umożliwieniu dostępu ratownikom do osoby poszkodowanej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. - W trakcie działań na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego. Lekarz stwierdził zgon osoby, która kierowała pojazdem - wskazał strażak.

Kierowca spłonął w samochodzie

Do podobnego wypadku, również ze skutkiem śmiertelnym, doszło w piątek wieczorem na trasie Wrotnów-Tchórzowa, niedaleko Łochowa.

Zginął 40-letni pieszy

Do śmiertelnego wypadku tej samej nocy doszło również do w Gielniowie, na drodze krajowej numer 12. Jak podała aspirant Sztabowa Aneta Wilk z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, "zginął pieszy o nieustalonej dotąd tożsamości". - Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19.45. Kierujący samochodem marki opel, 32-letni mieszkaniec powiatu przysuskiego, jadąc od strony Przysuchy, na odcinku nieoświetlonej drogi krajowej numer 12, potrącił pieszego - wskazała policjantka.