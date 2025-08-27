Logo TVN Warszawa
Ulice

Nagle stanęła na trasie S7, w aucie zabrakło paliwa. Pomógł policjant

Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
74-letniej mieszkance Warszawy zabrakło paliwa, gdy jechała trasą S7 w kierunku stolicy. Samochód się zatrzymał. Seniorce i podróżującemu z nią partnerowi pomógł policjant drogówki.

W poniedziałek po godzinie 9 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał nietypowe zgłoszenie z odcinka drogi ekspresowej S7, około 109 kilometra w stronę Warszawy.

Auto stwarzało zagrożenie

- Osobowa toyota, którą podróżowało starsza para, zatrzymała się między prawym pasem a zjazdem w prawo, stwarzając zagrożenie dla innych kierowców. Powodem przymusowego postoju osób podróżujących tym autem, było to, że skończyło się w nim paliwo. Na miejsce skierowany został policjant ruchu drogowego - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce i pomógł mieszkańcom Warszawy w zepchnięciu auta na pobocze. Wezwał też służby drogowe. - Nie poprzestał jednak na tym. Pomógł również mężczyźnie w zakupie paliwa. Następnie upewnił się, że mieszkańcy Warszawy bezpiecznie będą mogli kontynuować podróż. Jadąc polecił im, aby jechali za nim i wskazał bezpieczny zjazd w Płońsku prowadzący na stację, gdzie 74-latka i jej partner mogli spokojnie dotankować samochód - zaznaczyła policjantka.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki