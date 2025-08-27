Nagle stanęła na trasie S7, w aucie zabrakło paliwa. Pomógł policjant

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek po godzinie 9 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał nietypowe zgłoszenie z odcinka drogi ekspresowej S7, około 109 kilometra w stronę Warszawy.

Auto stwarzało zagrożenie

- Osobowa toyota, którą podróżowało starsza para, zatrzymała się między prawym pasem a zjazdem w prawo, stwarzając zagrożenie dla innych kierowców. Powodem przymusowego postoju osób podróżujących tym autem, było to, że skończyło się w nim paliwo. Na miejsce skierowany został policjant ruchu drogowego - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce i pomógł mieszkańcom Warszawy w zepchnięciu auta na pobocze. Wezwał też służby drogowe. - Nie poprzestał jednak na tym. Pomógł również mężczyźnie w zakupie paliwa. Następnie upewnił się, że mieszkańcy Warszawy bezpiecznie będą mogli kontynuować podróż. Jadąc polecił im, aby jechali za nim i wskazał bezpieczny zjazd w Płońsku prowadzący na stację, gdzie 74-latka i jej partner mogli spokojnie dotankować samochód - zaznaczyła policjantka.