Potrącił kobietę na pasach i uciekł uszkodzonym autem. Policja szuka kierowcy

W miejscowości Małocice niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do potrącenia kobiety. Policja informuje, że piesza jest ranna, a sprawcy nie ma na miejscu zdarzenia. Trwają jego poszukiwania.

Jak przekazała nam podkomisarz Joanna Wielocha, rzeczniczka policji w Nowym Dworze Mazowieckim, do zdarzenia doszło o 16.30 w miejscowości Małocice.

- Na ulicy Wojska Polskiego po przejściu dla pieszych przechodziła 32-letnia kobieta z powiatu nowodworskiego. Doszło do potrącenia, poszkodowana trafiła do szpitala. Sprawca oddalił się z miejsca, szukamy go - przekazała policjantka.