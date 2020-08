Podpisano umowę na budowę obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Inwestycja zakłada budowę drogi od węzła autostradowego "Grodzisk" do drogi wojewódzkiej numer 579 na terenie Kałęczyna. Zakres zadania obejmuje ponadto budowę trzech dużych obiektów inżynierskich: nad drogą gruntową w pobliżu węzła autostradowego, nad torami kolejowymi oraz nad rzeką Mrowna. Realizacja zakłada również przebudowę dróg poprzecznych oraz infrastruktury podziemnej.

"Zablokowane korkami miasto odstrasza"

"Budowa obwodnicy jest warunkiem dalszego rozwoju Grodziska Mazowieckiego. Bez niej mielibyśmy problem ze sprowadzaniem do nas kolejnych firm, które w Grodzisku inwestują, a także nowych mieszkańców. Jedni i drudzy są nadzieją na przyszłość, a zablokowane korkami miasto po prostu odstrasza" - podkreślił cytowany w komunikacie prasowym burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

Planowany termin oddania inwestycji to koniec 2022 roku. Całkowity koszt inwestycji to 145,5 mln zł, z czego 116 mln zł to środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20, przyznane przez wojewódzki samorząd.