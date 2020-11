Bus uderzył w drzewo. "Kierowca w stanie nietrzeźwości"

Potwierdziła to oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim Katarzyna Zych. - Po godzinie 13 otrzymaliśmy informację o busie marki Volkswagen, który uderzył w drzewo. Podróżowały nim trzy osoby. Dwóm osobom - kierowcy i pasażerowi - na miejscu została udzielana pomoc medyczna. Nie trafiły one jednak do szpitala - przekazała policjantka.