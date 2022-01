Kierowca auta dostawczego potrącił pieszego na krajowej "7"

Na drodze krajowej numer 7 w Dziekanowie Leśnym doszło w środę wieczorem do potrącenie pieszego. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu działają służby. Są utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy.

Do wypadku doszło przed godziną 20 w miejscowości Dziekanów Leśny w powiecie warszawskim zachodnim. - Pieszy został potrącony przez samochód dostawczy - ustalił Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. Do poszkodowanego zadysponowano śmigłowiec LPR. - Samochód dostawczy stoi kilka metrów za przejściem dla pieszych. Ma mocno rozbity przód oraz przednią szybę. Pieszy znajduje się obok auta, trwa akcja ratunkowa - dodaje Węgrzynowicz.

Na miejscu wypadku są również policja i straż pożarna. - Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 19.41. Z pierwszych ustaleń wynika, że doszło do potrącenia pieszego przez busa. Policjanci wyjaśniają na miejscu okoliczności zdarzenia - mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Potwierdza też, że pieszy został zabrany do szpitala przez załogę LRP. - Kierowca busa został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Jest trzeźwy - dodaje.