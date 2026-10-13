"Podejrzany przedmiot" i zamknięcie pętli autobusowej
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Pierwszą informację oraz zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Jak przekazał nam oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, o godzinie 15.25 służby zostały zaalarmowane o podejrzanym przedmiocie pozostawionym na pętli autobusowej. Na miejscu był jeden zastęp strażaków, który zabezpieczał miejsce zdarzenia.
Ruch na pętli przywrócono po godzinie 17.
Utrudnienia w ruchu objęły sześć linii autobusowych: 114, 169, 199, 245, 414 i 500.
Źródło: tvnwarszawa.pl