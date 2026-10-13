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"Podejrzany przedmiot" i zamknięcie pętli autobusowej

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Warszawa, Bródno
Warszawa, Bródno
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Daniel
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Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zamknięciu pętli autobusowej na warszawskim Bródnie. Przyczyną był pozostawiony na miejscu "podejrzany przedmiot". Na miejscu interweniowały służby.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak przekazał nam oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, o godzinie 15.25 służby zostały zaalarmowane o podejrzanym przedmiocie pozostawionym na pętli autobusowej. Na miejscu był jeden zastęp strażaków, który zabezpieczał miejsce zdarzenia.

Ruch na pętli przywrócono po godzinie 17.

Utrudnienia w ruchu objęły sześć linii autobusowych: 114, 169, 199, 245, 414 i 500.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaStraż pożarna
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