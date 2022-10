W hali dawnej fabryce prowadzili kopalnię kryptowalut. Prokuratura oskarża ich o przywłaszczenie 30 milionów

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom podejrzanym o oszustwa i przywłaszczenie niemal 30 milionów złotych. Zdaniem śledczych, urządzili oni kopalnię kryptowalut na terenie dawnej fabryki samochodów na Żeraniu. W chwili jej ujawnienia podkreślano, że była to wówczas największa tego typu serwerownia w Polsce.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Regionalna w Warszawie. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w czwartek, 20 października. O zatrzymaniu trójki podejrzanych informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w maju 2019 roku.

Jak ustalili śledczy, mężczyźni w latach 2017–2018 prowadzili kopalnię kryptowalut (ETC, Bitcoin) w dawnej fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. Do jej urządzenia wykorzystali teren starej hali spawalni. - Mężczyźni namówili ponad 600 osób do zawarcia umów o zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz kart graficznych, a także dzierżawy tego sprzętu, w oparciu o które pokrzywdzeni przekazali im niemal 56 milionów złotych, 67 tysięcy dolarów i 35 tysięcy euro, a także sprzęt o wartości dwóch milionów złotych - wyjaśnił prokurato Marcin Saduś, rzecznik prokuratury regionalnej.