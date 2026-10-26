Targówek 28 linii cmentarnych na Wszystkich Świętych. Są nowości Piotr Bakalarski |

Cmentarz Powązkowski we Wszystkich Świętych - relacja reportera TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: WTP

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W poniedziałek przedstawiciele miasta i Zarządu Transportu Miejskiego przedstawili szczegóły tras i rozkładów przygotowanych z okazji Wszystkich Świętych. - To najważniejszy dzień, jeśli chodzi o jednorazowe zmiany w systemie poruszania się po mieście. Będziemy wprowadzać dedykowane rozwiązania, które ułatwią przedostawanie się mieszkańcom do 20 warszawskich nekropolii - zapowiedział Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta.

Nowe linie i oznaczenia kolorystyczne

- Przygotowaliśmy specjalne linie autobusowe i tramwajowe, dodatkowe pojazdy będą kursowały z wysoką częstotliwością. Wszystko po to, by zachęcić do pozostawienia samochodu pod domami albo na parkingach Parkuj i Jedź. W tych dniach priorytet i pierwszeństwo ma transport publiczny, autobusy i tramwaje podwiozą mieszkańców najbliżej nekropolii, samochodem tak blisko się nie da - przekonywała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

Linie cmentarne będą kursowały co dwie do pięciu minut, a C09 - łącząca metro Młociny z Cmentarzem Północnym - nawet częściej: 1 listopada nawet co minutę, a 31 października - co półtorej minuty.

Jak wyliczała Strzegowska, w ubiegłym roku z linii cmentarnych skorzystało prawie pół miliona pasażerów. - To wartość prawie 100 tysięcy większa niż w roku poprzednim - zauważyła. Mimo że realizowany co roku scenariusz działa, urzędnicy zaplanowali dwie nowości. Po pierwsze: pojawią się dwie nowe linie autobusowe: 44 (z Osiedla Górczewska do Cmentarza Północnego) i 86 (ze Szczęśliwic na Cmentarz Bródnowski). Po drugie: każdy cmentarz będzie miał w rozkładzie swój kolor.

- W tym roku zaproponowaliśmy lepszą identyfikację rozkładów i tablic. Każdy cmentarz zyskał swój kolor. Na przykład linia C09 i cała rodzina linii jadących do Cmentarza Północnego będzie miała rozkłady koloru niebieskiego. Linia C14 w kierunku Cmentarza Wojskowego będzie miała kolor czerwony, jak wszystkie linie podążające w tym kierunku - opisywał Paweł Mudant, kierownik Działu Organizacji Przewozów ZTM.

Linie cmentarne wyruszyły na ulice Warszawy Źródło zdjęcia: WTP

Straż miejska ma pilnować bezpieczeństwa

Wszystkich Świętych to także czas mobilizacji dla straży miejskiej. - Prosimy o zwracanie uwagi na torebki i plecaki, tak abyśmy dotarli na cmentarz z tym, z czym wyszliśmy z domu i żebyśmy nie musieli odwiedzać najbliższego komisariatu, by zgłosić kradzież - mówił zastępca komendanta warszawskiej straży miejskiej Bartłomiej Zieliński.

Jednak, jak przyznał, najwięcej pracy strażnicy będą mieli w związku z tymczasową organizacją ruchu wokół cmentarzy. - Dbanie o to, by autobusy miały prawo pierwszeństwa przed prywatnymi pojazdami. Apelujemy o pozostawienie samochodów i korzystanie z komunikacji miejskiej tak, by w tym roku bloczki mandatowe strażników miejskich pozostały nieużytkowane - dodał.

W okresie Wszystkich Świętych w rejonie cmentarzy niektórymi ulicami przejadą tylko autobusy, taksówki oraz pojazdy posiadaczy identyfikatorów "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne).

W jakich godzinach będą kursowały linie cmentarne?

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych w sobotę 31 października pojawią się na ulicach w godz. 9:00-17:00, a we Wszystkich Świętych (niedziela 1 listopada) będą jeździć od 7:00 do 19:00. Wyjątkiem będą wybrane linie autobusowe, które 31 października pojadą do godz. 18:00-19:00, a 1 listopada nawet do godz. 20:00-22:00. (C09 i C51 do ok. godz. 20:00, C11 ok. 21:00, C22 – ok. 22:00).

W Dzień Zaduszny, który w tym roku wypada w poniedziałek 2 listopada, autobusy linii cmentarnych nie będą kursowały – zmiany obejmą tylko kilka linii regularnych.

Poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi skieruje pojazdy o większej pojemności. Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy.

Mapa linii cmentarnych Źródło zdjęcia: ZTM

Wszystkich Świętych. Jak dotrzeć na cmentarze- numery linii

Cmentarz Bródnowski: ulica św. Wincentego: C11, C13, C20, C27, C69; ulica św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25; ulica Chodecka: C26, C56, C86, 114, 156, 169.

Cmentarz Północny: Brama Główna (ulica K. Wóycickiego): C09, C13, C14, C44, C50, C56, C70, C84, C88, 181; Brama Południowa (ulica Wólczyńska): C40, C50, 250, 409; Brama Zachodnia (ulica Estrady): C40, C50, 110, 250, 409.

Powązki: Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C70, C86, C90, 103, 180, 186, 191, 409; Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): 1, C1, 22, 27, C11, C22, C51, C70, C90, 180, 191, 409.

Cmentarz Wolski: C1, C6, C12, C84, 105, 194, 197, 713, 716, 10, 11, 13, 26, 27, M2 + 10/11/13/26/27/C1/C6.

Cmentarz Wawrzyszewski: 19, 26, 33, 110, 116, C13, C14, C56, C88.

Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 + 727/C37, M1 + 737. W autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej. Wszystkie kursy linii 727 dojadą do Cmentarza Południowego.

Palmiry: C81, M1 + C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone).

Cmentarz Czerniakowski: 108, 131, 163, 172, 180, 185, 187, 189.

Cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej: C89, 189, 193, M1.

Cmentarz Wilanowski: C89, 116, 131, 164, 180, 251, 263, 519.

Cmentarz w Powsinie: 139, 251, 710, 742.

Cmentarz w Pyrach: 209, 709, 715, 727, 737, 739.

Cmentarz przy ulicy Ryżowej: C89, 129, 178, 187, 191, 517.

Cmentarz przy ulicy Ryżowej: C89, 129, 178, 187, 191, 517.

Cmentarz przy ulicy Fasolowej: C89, 129, 178, 187, 189, 191, 517.

Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194.

Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194.

Cmentarz na Tarchominie: C26, 133, 211.

Cmentarz na Tarchominie: C26, 133, 211.

Cmentarz w Rembertowie: C15, 115, 183, 514.

Cmentarz w Marysinie Wawerskim: C15, 115, 173, 520 (do pętli Marysin).

Cmentarz w Zerzniu: C15, 142, 702.

Cmentarz w Radości: 161.

Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142, 161.

Zmiany w kursowaniu regularnych linii

31 października metro będzie kursować co ok. 4 minuty na linii M1 i co 5 minut na linii M2, a 1 listopada - co 3 minuty na linii M1 i co 3 minuty i 30 sekund na linii M2.

31 października i 1 listopada tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania tramwajów linii 3 (co 5–7,5 minuty) i 26 (co 7,5 minuty).

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii: 103, 106, 114, 120, 122, 131, 136, 139, 156, 167, 169, 173, 180, 181, 184, 189, 191, 203, 211, 250, 251, 409, 500, 713, 727, 731, 737, 739, L-4, L-5, L28, L38, L39, N14, N41, N62, N64, N91. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 126, 160 i 212.

Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów linii: 110, 161, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 211, 250, 409, 527, 709, 731.

Zmienią się trasy kilku linii – tak, aby autobusy zatrzymały się bliżej nekropoli:

114, 156 i 169 - podjazd pod bramę Cmentarza Bródnowskiego od ulicy Chodeckiej;

173 – dodatkowe kursy na skróconej trasie Wiatraczna – Brata Alberta;

181 – dojazd tylko do bramy głównej Cmentarza Północnego;

191 – trasa wydłużona do Cmentarza Wojskowego na Powązkach;

250 – podjazdy pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego;

409 – trasa z CH Arkadia pod bramę południową i zachodnią Cmentarza Północnego;

713 – wszystkie kursy przez przystanek Parkowa przy cmentarzu w Ożarowie Mazowieckim;

727 – wszystkie kursy do Cmentarza Południowego;

727 – wszystkie kursy do Cmentarza Południowego;737 – obsługa wszystkich bram Cmentarza Południowego.

Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do Cmentarza Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na pierwszą strefę na całej trasie przejazdu.

Dodatkowo na wybranych przystankach "na żądanie" bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów będą się zatrzymywały autobusy linii: 115, 129, 142, 173, 178, 183, 187, 189, 191, 193, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 711, 727, 728, 737, L-4.

Dzień Zaduszny. Dojazd na cmentarze 2 listopada

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 250, 409, 739, L38, L39, L53. Według specjalnego rozkładu jazdy będą kursowały autobusy linii 212, 250, 409, 739, L38, L39, L53, a do obsługi linii 169, 181 i 303 skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

Autobusy linii 250 pojadą przez pętlę przy bramie głównej Cmentarza Północnego i ulicę Wólczyńską (przystanki przy bramie południowej, bez wjazdu na parking). W godz. 9:00-17:00 podjadą także pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego (ulica Dziekanowska), a na odcinku Metro Młociny – Cm. Północny-Brama Gł. Będą dodatkowe kursy.

Autobusy linii 409 pojadą ulicą Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty i połączą Cmentarz Bródnowski (brama od Chodeckiej) z Cmentarzem Północnym (bramy południowa i zachodnia) a po drodze obsłużą także przystanki przy cmentarzach na Powązkach. Tego dnia nie dojadą do stacji metra Młociny ani do bramy północnej Cmentarza Północnego.

W Piasecznie, w rejonie cmentarza przy ulicy Julianowskiej, zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 739 (do krańca Strumykowa; kursy skrócone do krańca Wilanowska bez zmian), L39 i L53. Autobusy linii L53 zatrzymają się "na żądanie" na przystankach Lamina (01 i 02) oraz Julianowska-Cmentarz (03) na ulicy L. Okulickiego.

Autobusy linii L38 pojadą do pętli Majdan przez ulicę Słowiańską, Lipiny Kąty i Aleję Niepodległości.

Tu nie wiedziesz. Informacje dla kierowców

W sobotę i w niedzielę zmieni się organizacja ruchu w pobliżu warszawskich cmentarzy. Priorytet będzie miała komunikacja miejska, a część ulic zostanie zamieniona w parkingi.

Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy. Zamknięte będą ulice Okopowa i Powązkowską przy cmentarzach Powązkowskim i Wojskowym. Na ulicy Okopowej powstanie specjalny parking. Samochód będzie można zostawić także na ulicach: Maczka, "starej" Powązkowskiej, Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.

Cmentarze Powązkowski i Wojskowy

Cmentarz Bródnowski. Zarezerwowane dla autobusów będą także ulice wokół Cmentarza Bródnowskiego. Tak będzie m.in. na: św. Wincentego, Odrowąża i fragmencie ulicy Matki Teresy z Kalkuty. W tych dniach tymczasowe parkingi zostaną wyznaczone na ulicach Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty.

Cmentarz Bródnowski

Cmentarz Północny. Ulicami Wólczyńską, Arkuszową i Nocznickiego przejadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego i dojeżdżający do posesji. Do cmentarza kierowcy dojadą z Pułkowej ulicą Wóycickiego lub od ulicy Estrady. Samochód będzie można zostawić na parkingach przy bramach cmentarza.

Cmentarz Północny