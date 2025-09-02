Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Jedyna taka biblioteka w Polsce

|
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Źródło: Kulturalna Warszawa / UM
Na stacji Kondratowicza otwarto pierwszą w Warszawie, siłą rzeczy także w Polsce, bibliotekę w metrze. Metroteka ma wyjątkowy wygląd, który tworzą białe meble o falujących kształtach i zielona ściana z ziołami.

Metroteka jest efektem współpracy dzielnicy, której brakowało przestrzeni na bibliotekę, i Metra Warszawskiego, które zmaga się z dużą liczbą niewynajętych lokali handlowych (o czym dalej). Biblioteka zajęła 150 metrów kwadratowych, powierzchnię podzielono na strefę dla dzieci i dla dorosłych. Wyburzono jedną ścianę, co było wyzwaniem - bardziej formalnym niż budowlanym, bo stacja jest wciąż na gwarancji.

Całość wyposażono w oryginalne meble parametryczne - o płynnych kształtach i falujących formach. Takie są regały z kilkunastoma tysiącami książek (w wolnym dostępie) oraz siedziska umieszczone w centralnej części. Biel mebli przełamuje zieleń - sztuczny bluszcz, którym opleciono kolumny "wyrastające" z siedzeń, ale też naturalne rośliny. Na poziomie minus jeden będą mogły przeżyć dzięki hydroponice, czyli technologii bezglebowej uprawy pod sztucznym oświetleniem. Zioła na ścianie przy wejściu już rosną. Obok ustawiono ekspres, który oferuje czytelnikom kawę i czekoladę.

Metroteka - biblioteka na stacji metra
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Źródło: Kulturalna Warszawa / UM

Głównie nowości, czyli biblioteka jak kino

Za projekt odpowiadała pracownia Grzegorza Kłody GK-Atelier. Jak zauważył architekt, placówka jest zgodna z najnowszymi trendami w światowym bibliotekarstwie.

- Począwszy od lokalizacji, czyli biblioteki po drodze; poprzez design, który ma zaciekawiać, przyciągać, pozwalać miło spędzać czas; a skończywszy na księgozbiorze. Współczesna biblioteka nie ma funkcji magazynowania książek, w krajach gdzie bibliotekarstwo jest rozwinięte najbardziej, cykl życia książki to maksimum pięć lat. Współczesne biblioteki działają trochę jak kina, gdzie cały czas musi być świeży, atrakcyjny repertuar - mówił podczas uroczystego otwarcia Grzegorz Kłoda. - A hydropnika, pokazuje, że w bibliotece mogą dziać się cuda. Pod ziemią mogą rosnąć zioła i kwiaty - dodał.

Inspiracje dla oryginalnych kształtów znalazł w dynamice metra, pędzie powietrza, jaki generuje pociąg. - Powstało miejsce, w którym możemy się przesiąść z codzienności do wyobraźni, do którego jedynym biletem jest ciekawość - opowiadał architekt.

Znajdujesz, skanujesz, wychodzisz

Współczesne biblioteki nie odżegnują się także od innowacji technologicznych. Mówił o nich dyrektor Biblioteki Publicznej w dzielnicy Targówek Tomasz Kowalski.

- Technologia RFID to mała naklejka z czipem i anteną, gdzie mieszczą się wszystkie informacje o książce. Można ją łatwo zidentyfikować w systemie oraz skorzystać z self-checka, urządzenia, które pozwala samemu wypożyczyć książkę. Kładziemy ją na pulpicie, przykładamy kartę, a bramka zidentyfikuje, że wynosimy ją legalnie - opisywał dyrektor.

Książkę można zwrócić też na górze, gdzie ustawiono działający całodobowo książkomat (Kondratowicza 20). Ich sieć w ma być w dzielnicy rozwijana, co zadeklarował burmistrz Targówka Krzysztof Miszewski.

Samorządowiec wyjaśnił też, skąd kilkumiesięczne opóźnienie w realizacji inwestycji. - Podczas pierwszego postępowania przetargowego zostaliśmy oszukani. Wykonawca zastosował niewłaściwe, łatwopalne materiały. To miejsce mogło być niebezpieczne, gdybyśmy na to pozwolili. Powtórzyliśmy postępowanie, żeby mieć pewność, że otrzymamy wszystkie pozwolenia, a odbiory przejdą bez zakłóceń. I tak się stało - wyjaśniał Miszewski.

Metroteka - biblioteka na stacji metra
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Źródło: Kulturalna Warszawa / UM

Handel w metrze umiera, nowe funkcje lokali

Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk w późniejszej rozmowie z tvnwarszawa.pl podkreślił, że choć podstawowa funkcja spółki pozostaje niezmienna - szybki i bezpieczny transport - to z boku pojawią się także inne wyzywania: patrzenie na metro jako obiekt ochrony ludności oraz udostępnianie niektórych przestrzeni na "funkcje miękkie", jak właśnie biblioteka. Pierwsze generuje sytuacja międzynarodowa, drugie to wynik lokalnych potrzeb, ale też załamania tradycyjnego handlu. Na wielu stacjach puste lokale biją po oczach.

- Staramy się utrzymać dobre relacje z podmiotami, które pracują w metrze, prowadzimy akwizycję, ale jeśli chodzi o rozwój powierzchni dedykowany celom handlowym, to taką koncepcję już wygasiliśmy, czego przykładem są ostatnie trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów, Sochaczewska/Mory, gdzie przestrzeń handlowa nie występuje – przyznał Jerzy Lejk.

Jednocześnie Metro Warszawskie otwiera się na "fajne propozycje prospołeczne", dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa czy kultury. - Realizowaliśmy taki program choćby z Wojskową Komenda Uzupełnień, kiedy administracja wojskowa promowała różne formy aktywności charakterystyczne dla wojska - dodał prezes.

Według Grzegorza Kłody w najbliższych latach oddziały bibliotek mogą pojawiać się także w innych miejscach, które będą musiały się zredefiniować, na przykład w galeriach handlowych, którym powoli, ale regularnie ubywa klientów. I nie trzeba tu sięgać po dowody ze Stanów Zjednoczonych, można je znaleźć znacznie bliżej. Filia biblioteki dzielnicowej działa w już Galerii Handlowej Bemowo przy Powstańców Śląskich.

Metroteka będzie dostępna dla czytelników od czwartku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper

Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper

Mokotów
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę

Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę

Śródmieście
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kulturalna Warszawa / UM

Udostępnij:
TAGI:
Architektura i designInwestycje w WarszawieLiteratura
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
Czytaj także:
Miał uprawiać konopie włókniste, znaleźli indyjskie
Miał pozwolenie na uprawę konopi, ale nie tych, które znaleźli
Okolice
48-latka usłyszała zarzuty
Wezwała karetkę, ratownikom groziła śmiercią
Okolice
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Dwa rekordy jednego dnia. Wody w Wiśle jeszcze mniej
Śródmieście
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Mieszko R. trafił na zamkniętą obserwację psychiatryczną
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
10-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką. Kobieta ma złamaną rękę
Okolice
Policjanci ze Śródmieścia szukają mężczyzny ze zdjęcia
Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają go
Śródmieście
Takim przedmiotem 40-latek uderzył kobietę
Na ulicy "wyjął radio z wózka i uderzył nim kobietę"
Bielany
Utrudnienia po zderzeniu na S2
Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy
Wawer
Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska
Rusza modernizacja ośrodka Namysłowska
Praga Północ
19-latek ubrany w komżę tamował ruch
Ubrany w komżę blokował ruch w centrum miasta
Okolice
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w Wiśle przy bulwarach. "Rzeka im sprzyja"
Śródmieście
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Przyleciał ze Stambułu, miał bułgarski paszport
Włochy
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Wisła odsłoniła element drewnianej konstrukcji. "Wygląda jak burta"
Wilanów
Teatr Wielki w Warszawie
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Zarzuty za incydent podczas festiwalu
Śródmieście
Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie
Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk
Okolice
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do akcji. Znaleźli go
Okolice
Park etnograficzny poświęcony mennonitom (olędrom) w Wielkiej Nieszawce
Byli sąsiadami, lecz dzieliła ich rzeka
Okolice
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Jechali we dwóch na jednej hulajnodze, nie żyją. Apel policji
Okolice
Przekraczanie linii podwójnej ciągłej w Wilczej Górze
Wyprzedzały na podwójnej ciągłej. Tłumaczyły się tak samo
Okolice
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani
Oszukiwali "na legendę". Seniorzy stracili ćwierć miliona
Śródmieście
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Tramwajem z Woli do Dworca Zachodniego. Pierwszy krok
Wola
33-latek został zatrzymany
Napastował pracownicę sklepu. Uderzył ochroniarza i groził mu nożem
Ursus
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko w Radomiu wznowiło działanie
Okolice
Proces w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów, oskarżony Dariusz S.
Zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Jest ruch prokuratury
Wawer
granatnik
Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby. Były komendant odpowiada
Mokotów
Zatrzymany w sprawie próby wymuszenia rozbójniczego
"Weszli na posesję, grozili podpaleniem domu". W środku były dzieci
Okolice
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent i pierwsza dama w mazowieckiej podstawówce
Okolice
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
Okolice
Metro Kondratowicza
Utrudnienia w metrze. Pociągi nie dojeżdżały na Bródno
Targówek
Wypadek pod Sokołowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki