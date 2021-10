"Powalił go na ziemię i zadał kilka ciosów nożem". 25-latek podejrzany o zabójstwo ojczyma

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Targówku. - Z ustaleń policjantów wynika, że 25-latek podszedł do siedzącego w samochodzie ojczyma, a następnie zaczął okładać go pięściami i kopać. Gdy pokrzywdzony próbował uciekać, 25-latek powalił go na ziemię i zadał mu kilka ciosów nożem - tłumaczyła rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.