Zarzuty po kradzieży ksiąg z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dwie osoby w Gruzji, jedna w Litwie

Zatrzymani w Gruzji

- Trwa pozyskiwanie informacji od strony gruzińskiej, jakie czynności procesowe podjęto względem pozostałych osób podejrzewanych w związku z ustaleniami faktycznymi polskiej prokuratury oraz co do pozostałych skradzionych książek – zaznaczył prok. Skiba.

Zarzuty w Litwie

W Litwie zarzuty ogłoszono z kolei obywatelowi Gruzji Mikhailowi Z. Usłyszał on zarzuty współudziału w kradzieży 78 starodruków z BUW, czego miał się dopuścić od grudnia 2022 r. do 16 października 2023 r., a nadto udziału w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w kradzieży rosyjskojęzycznych starodruków.

Dodał, że prokuratura polska zbiera dowody konieczne do udowodnienia winy sprawcom kradzieży starodruków w Polsce, a trwające postępowanie przygotowawcze zmierza do ustalenia, co stało się ze skradzionymi w naszym kraju starodrukami w celu podjęcia działań zmierzających do restytucji tych dóbr kultury.