Warszawa czeka na chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych

Zgłoszenia do 11 lipca

Minimalna liczba członków komisji to trzy osoby, a maksymalna - 13 osób - w zależności od wielkości obwodu wyborczego. Zgłaszać można się do 11 lipca do urzędów dzielnic, czyli na dzień przed drugą turą wyborów prezydenckich. "Jest to spowodowane trwającym stanem epidemii i koniecznością przeprowadzenia wyborów w bezpieczny sposób. Przy wcześniejszych wyborach nabory trwały do momentu powołania OKW" - wyjaśnił ratusz.