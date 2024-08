Mieszkańcy przekonali prezydenta Warszawy w sprawie nocnego zakazu handlu alkoholem

W konsultacjach społecznych trwających od 6 maja do 30 czerwca wzięło udział prawie 9 tysięcy osób, z czego 8 384 wirtualnie. Osoby mieszkające w Warszawie pytano o: opinię na temat propozycji ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach i na stacjach benzynowych; godziny (pomiędzy 22.00 a 6.00), w których powinno obowiązywać to ograniczenie; obszar Warszawy, na którym powinno obowiązywać ograniczenie (całe miasto czy wybrane dzielnice).

Ponad 80 procent chce zmian

Rafał Trzaskowski dał się przekonać

Konsultacje obiecał mieszkańcom prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, choć początkowo opowiadał się jako zdecydowany przeciwnik nocnej ciszy alkoholowej (zwolennicy rozwiązania nie chcą, by nazywać je prohibicją). Prezydent powoływał się na meliny z czasów PRL-u , mówił, że problem przeniesie się kawałek poza granice Warszawy. Ale dał się przekonać, bo temat wracał niemal na każdym spotkaniu dzielnicowym. Podnosiły go przede wszystkim osoby mieszkające w pobliżu całodobowych alkosklepów, które zamieniają ich życie w piekło. Warszawiacy powoływali się na pozytywne doświadczenia kilkudziesięciu innych polskich miast, które ograniczenia wprowadziły i sobie chwalą.

Godzinę później niż planowano

- Mówimy o zakazie sprzedaży alkoholu nocą, który dotyczy sklepów i stacji benzynowych. Natomiast w barach, restauracjach i lokalach oczywiście alkohol będzie nadal dostępny - zastrzega w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzeczniczka ratusza Monika Beuth. - Projekt uchwały trafi do radnych, którzy zdecydują finalnie, czy takie ograniczenie zostanie uchwalone. Jeśli tak, to będzie jeszcze kwestia konsultacji z dzielnicami i z okolicznymi samorządami - dodaje.

Zakaz obowiązywałby od 23 do 6 rano, a nie jak pierwotnie zakładano od 22. Dlaczego? - Większość sklepów osiedlowych jest czynna do 23. W związku z tym to pomysł wynikający z czystej pragmatyki i oczekiwań ze strony handlowców i przedsiębiorców, by nie komplikować ostatniej godziny otwarcia sklepów, w których trzeba by wyłączać sprzedaż alkoholu czy zasłaniać część towaru - odpowiada Beuth.