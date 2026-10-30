Śródmieście Technologia na cmentarzu. Na tych nekropoliach działa wyszukiwarka Oprac. Alicja Glinianowicz |

Kwestowanie na warszawskich Powązkach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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W dostępnej wyszukiwarce grobów można znaleźć dane dotyczące pięciu warszawskich cmentarzy. Chodzi o Stare Powązki, Cmentarz Komunalny Północny oraz Cmentarz Wojskowy. Wyszukiwarka obejmuje też część Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego i części Cmentarza Prawosławnego na Woli.

Wyszukiwarka znajduje się tutaj>>>

W Warszawie działa wyszukiwarka grobów i osób pochowanych na stołecznych cmentarzach Działa wyszukiwarka grobów i osób pochowanych na warszawskich cmentarzach Źródło zdjęcia: Cezary Warś, UM Warszawa Stare Powązki w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Stare Powązki w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Jak działa wyszukiwarka grobów?

Korzystając z pionowego menu po lewej stronie należy wybrać nekropolię a następnie wpisać dane, takie jak: nazwisko osoby pochowanej albo jego fragment, imię itp. Im więcej danych, takich jak np. data śmierci danej osoby - tym wskazanie będzie dokładniejsze

Prace związane z inwentaryzacją grobów na warszawskich cmentarzach zabytkowych rozpoczęto w 2009 roku od najstarszego z nich - Powązek, które powstały w 1790 roku. Projekt dokumentacji i inwentaryzacji pomników nagrobnych na zabytkowym cmentarzu Stare Powązki został zakończony w 2019 roku.

Na terenie całego cmentarza Stare Powązki spisano ponad 98 tysięcy grobów, pól grobowych i tablic pamiątkowych. Pochówki znajdują się w 436 kwaterach, Alei Zasłużonych i katakumbach. Prace dokumentacyjne trwały aż 10 lat.

Już w czasie przeprowadzanej inwentaryzacji tworzona była elektroniczna baza danych z informacjami o wyglądzie, stanie zachowania i lokalizacji wszystkich obiektów cmentarnych.

Dzięki połączeniu jej z internetowym serwisem mapowym i znajdującą się tam wyszukiwarką, zgromadzona dokumentacja jest powszechnie dostępna. Warszawiacy mogą za jej pomocą odnaleźć położenie grobu swojego przodka lub osoby, którą się interesują.

Jak odczytywali nazwiska z pomników?

Odczytywanie zamazanych i nieczytelnych napisów na pomnikach okazało się dla zespołu najbardziej wymagającym, ale i najbardziej fascynującym etapem pracy.

"Wypróbowanych zostało kilka metod. Ostatecznie jednak najlepsze rezultaty przynosiło polewanie wodą, a także podświetlanie inskrypcji pod odpowiednim kątem, aby wydobyć kontrast pomiędzy płaską powierzchnią a głębią liter" - opisał urząd miasta.

Na pomnikach porośniętych mchem inskrypcje udawało się zazwyczaj odszyfrować za pomocą dotyku.