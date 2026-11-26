Wjechał w witrynę sklepu na parterze wieżowca
Do zdarzenia doszło w czwartek, około godziny drugiej w nocy. W witrynę salonu z winem znajdującego się w parterze wieżowca Cosmopolitan przy ulicy Twardej uderzył kierowca samochodu osobowego.
- Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 64-letni kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w witrynę sklepu. Mężczyzna był trzeźwy. Posiada uprawnienia - przekazał nam podkomisarz Kamil Sobótka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
Funkcjonariusz dodał, że kierowca został ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych.
Witryna poważnie uszkodzona
Pierwszą informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy od przedstawicielki sklepu, którego witryna uległa zniszczeniu. Jak relacjonuje Aleksandra Hangel, na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze stołecznej drogówki, którzy niezwłocznie skontaktowali się z właścicielem sklepu.
W informacji przesłanej nasze redakcji przekazała, że w wyniku uderzenia doszło do poważnych uszkodzeń przeszklenia oraz konstrukcji witryny. "Od wczesnych godzin porannych trwają prace zabezpieczające uszkodzoną witrynę" - dodała Hangel.