Jest umowa na windy przy moście Poniatowskiego

Most Poniatowskiego to jedna z najmniej przyjaznych pieszym przepraw w Warszawie. Na całej długości obiektu nie ma ani jednej windy czy pochylni, które ułatwiłyby wjazd osobom mającym problemy z poruszaniem się i rodzicom z wózkami dziecięcymi. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych od lat zapowiadał, że przy moście wybuduje osiem wind, jednak po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że większość ofert była za droga. Pieniędzy wystarczyło tylko na dwie windy przy Solcu.

Co z pozostałymi windami?

Co z pozostałymi windami? Pytamy rzecznik prasową ZMID Małgorzatę Gajewską. - Nie porzucamy tego tematu, ale realizacja inwestycji będzie możliwa, tylko jeśli dostaniemy środki na ten cel. Jak finansowanie będzie zapewnione, to przystąpimy do zadania - zapewnia Gajewska.