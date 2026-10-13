Sala koncertowa i studia nagrań. Uczelnia szykuje wielką inwestycję
Budowa nowego gmachu została zapowiedziana podczas inauguracji roku akademickiego 2026/2027. Sławomir Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poinformował, że inwestycja znalazła się w planach resortu na przyszły rok.
Dwie sale koncertowe i studio nagraniowe
Centrum Dydaktyczne powstanie przy ulicy Dobrej 12. Chodzi o działkę, na której dziś znajduje się parking (na odcinku między Tamką a Smulikowskiego). Zgodnie z przedstawionym harmonogramem najbliższe dwa lata zostaną poświęcone na prace projektowe. Budowa ma rozpocząć się w 2030 roku, a zakończyć cztery lata później.
W nowym budynku zaplanowano dużą salę koncertową, która pomieści około 580 osób. Zostanie wyposażona w podnoszony za pomocą siłowników orkiestron oraz scenę z rozkładanymi podestami dla chóru. Powstanie również mniejsza sala kameralna na około 115 słuchaczy.
Oprócz tego w centrum znajdą się sale dydaktyczne i ćwiczeniowe, reżysernia oraz studio nagraniowe.
Wizualizacja wstępnej koncepcji
Uczelnia zastrzega, że prezentowane obecnie wizualizacje nie przedstawiają ostatecznego projektu inwestycji. Ten dopiero ma powstać.
- To nie jest przesądzone, że tak ten budynek będzie wyglądać, bo jesteśmy jeszcze przed projektowaniem tej inwestycji. W ciągu najbliższych dwóch lat dowiemy się, jak będzie wyglądać projekt - podkreśla Marta Matuszak, rzeczniczka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Na obecnym etapie nie ma więc przesądzonej ostatecznej formy architektonicznej nowego centrum.
O gmachu myślano już pół wieku temu
Potrzeba rozbudowy uczelni nie jest nowa. Jak wyjaśnia rzeczniczka, pierwsze wzmianki na ten temat pojawiały się już w latach 70. ubiegłego wieku. Zachowały się w stenogramach z posiedzeń senatu uczelni.
- Nasz gmach przy Okólniku powstał w latach 60. i był budowany na 300 studentów. W tej chwili mamy 1100 studentów, więc ten budynek z oczywistych przyczyn jest po prostu trochę ciasny - mówi przedstawicielka uniwersytetu.
Jak dodaje, dyskusja o potrzebie stworzenia dodatkowej przestrzeni szczególnie intensywnie prowadzona jest od około 20 lat.