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Śródmieście

Sala koncertowa i studia nagrań. Uczelnia szykuje wielką inwestycję

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Nowy gmach na wizualizacji
Hymn Polski w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
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Nowoczesna sala koncertowa na blisko 600 osób, studio nagraniowe i przestrzeń do nauki. Tak ma wyglądać nowe Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na warszawskim Powiślu. Ministerstwo kultury zapowiada inwestycję wartą 485 milionów złotych.

Budowa nowego gmachu została zapowiedziana podczas inauguracji roku akademickiego 2026/2027. Sławomir Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poinformował, że inwestycja znalazła się w planach resortu na przyszły rok.

Dwie sale koncertowe i studio nagraniowe

Centrum Dydaktyczne powstanie przy ulicy Dobrej 12. Chodzi o działkę, na której dziś znajduje się parking (na odcinku między Tamką a Smulikowskiego). Zgodnie z przedstawionym harmonogramem najbliższe dwa lata zostaną poświęcone na prace projektowe. Budowa ma rozpocząć się w 2030 roku, a zakończyć cztery lata później.

W nowym budynku zaplanowano dużą salę koncertową, która pomieści około 580 osób. Zostanie wyposażona w podnoszony za pomocą siłowników orkiestron oraz scenę z rozkładanymi podestami dla chóru. Powstanie również mniejsza sala kameralna na około 115 słuchaczy.

Oprócz tego w centrum znajdą się sale dydaktyczne i ćwiczeniowe, reżysernia oraz studio nagraniowe.

Wizualizacja wstępnej koncepcji

Uczelnia zastrzega, że prezentowane obecnie wizualizacje nie przedstawiają ostatecznego projektu inwestycji. Ten dopiero ma powstać.

- To nie jest przesądzone, że tak ten budynek będzie wyglądać, bo jesteśmy jeszcze przed projektowaniem tej inwestycji. W ciągu najbliższych dwóch lat dowiemy się, jak będzie wyglądać projekt - podkreśla Marta Matuszak, rzeczniczka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Na obecnym etapie nie ma więc przesądzonej ostatecznej formy architektonicznej nowego centrum.

Nowy gmach na wizualizacji
Nowy gmach na wizualizacji
Źródło zdjęcia: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

O gmachu myślano już pół wieku temu

Potrzeba rozbudowy uczelni nie jest nowa. Jak wyjaśnia rzeczniczka, pierwsze wzmianki na ten temat pojawiały się już w latach 70. ubiegłego wieku. Zachowały się w stenogramach z posiedzeń senatu uczelni.

- Nasz gmach przy Okólniku powstał w latach 60. i był budowany na 300 studentów. W tej chwili mamy 1100 studentów, więc ten budynek z oczywistych przyczyn jest po prostu trochę ciasny - mówi przedstawicielka uniwersytetu.

Jak dodaje, dyskusja o potrzebie stworzenia dodatkowej przestrzeni szczególnie intensywnie prowadzona jest od około 20 lat.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
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