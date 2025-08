Ryczące silniki i nielegalne wyścigi. 113 mandatów

Akcja stołecznej policji wymierzona w ryczące silniki i nielegalne wyścigi Źródło: KSP

Gdy policjanci zapytali jednego z kierowców, którego auto miało zmodyfikowany układ wydechowy, "skąd pomysł na taki wydech", odpowiedział: "kolor końcówki. Katalizator, dpf, wszystko jest - nic nie wycinałem. Sądziłem, że nada trochę dźwięku". Policjanci przypominają, że ryczące silniki i szereg amatorskich ulepszeń kończą się odebraniem dowodu rejestracyjnego i wizytą w stacji diagnostycznej.

"Ciche miasto" to systematycznie prowadzona akcja mająca na celu wyeliminować z ruchu pojazdy, które generują nadmierny hałas. To także okazja, aby okazać zero tolerancji dla postaw pełnych agresji wobec innych uczestników ruchu.

Komenda Stołeczna Policji przedstawiła wyniki działań prowadzonych od 2 do 3 sierpnia:

kontrole pojazdów: 178 mandaty karne: 113 na łączną kwotę blisko 25 tysięcy złotych badania sonometrem: 18 zatrzymane dowody rejestracyjne: 27 zatrzymane prawa jazdy: 5 zakazy prowadzenia: 3 nietrzeźwi kierujący: 1

Na co zwraca uwagę policja?

- Nie ma zgody na poruszanie się po drogach pojazdów, które nie spełniają określonych przepisami norm i wymogów technicznych. Dotyczy to przekroczonych norm generowanego hałasu, ale także innych nieprawidłowości, takich jak: modyfikacje oświetlenia, ingerencje w układy wydechowe, które poza hałasem przekraczają normy dotyczące spalin lub popularne, a niezgodne z przepisami, oklejanie szyb folią, które przez zmniejszenie przejrzystości wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu - wymienił podkomisarz Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, w trakcie wszystkich prowadzonych działań policjanci reagują na przypadki przekraczania dopuszczalnych prędkości oraz inne wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym. Dokonują też szczegółowych kontroli kierujących pod kątem posiadanych uprawnień, stanu trzeźwości, czy też kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających.

- W ramach prowadzonych działań policjanci skupiają się głównie na monitoringu i kontrolach w ścisłym centrum Warszawy, ale także w innych dzielnicach, w których dochodzi do naruszeń w postaci przekraczania przez pojazdy dopuszczalnego hałasu. W działaniach bierze udział m.in. grupa SPEED, a policjanci wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe (sonometry). To przy ich użyciu dokonują m.in. pomiaru poziomu emitowanego hałasu, a tam, gdzie jest to uzasadnione, także badanie przepuszczalności światła szyb w samochodach - wyjaśnił dalej policjant.

Policja przypomina, że pojazd poruszający się po drogach powinien spełniać odpowiednie wymogi techniczne, w tym te dotyczące ochrony środowiska. Zgodnie z brzmieniem art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym "pojazd uczestniczący w ruchu na drogach powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zakłócało m.in. spokoju publicznego".

