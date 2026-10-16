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Śródmieście

W miejscu starego parkingu powstanie park kieszonkowy

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Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Przy ulicy Andersa powstanie park kieszonkowy
Źródło wideo: ZZW
Źródło zdj. gł.: ZZW
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W Śródmieściu ma powstać nowy park kieszonkowy. W miejscu dawnego parkingu przy Andersa zostanie posadzonych kilkanaście wiązów oraz setki krzewów i bylin. Powstanie też droga dla rowerów.

Park kieszonkowy powstanie w pobliżu ulicy Muranowskiej, między torami tramwajowymi a budynkami mieszkalnymi. Zajmie 4,5 tysiąca metrów kwadratowych i będzie rozciągał się na odcinku między adresem Andersa 16 a przystankiem tramwajowym Muranowska 08. Chodzi o miejsce, które było do niedawna zapleczem budowy drogi dla rowerów po drugiej stronie Andersa. Wcześniej znajdował się tam parking.

Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Źródło zdjęcia: ZZW

Naturalna bariera z zieleni

W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż torowiska od Skweru Edelmana do ulicy Stawki. W parku wśród alejek pojawią się ławki i siedziska, a także stoły piknikowe. Nie zabraknie stojaków rowerowych.

"Istniejąca zieleń, w tym okazałe lipy, zostanie wzbogacona o nowe nasadzenia: 15 wiązów 'Rebona', niemal 800 krzewów i 500 bylin. Drzewa i krzewy zostaną posadzone wzdłuż torów tramwajowych. Z czasem utworzą naturalną barierę, która zmniejszy uciążliwość tramwajów i pojazdów poruszających się ulicą" - podkreśla w komunikacie Zarząd Zieleni Warszawy.

Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Źródło zdjęcia: ZZW

Prace budowlane potrwają rok. Na zlecenie Zarządu Zieleni wykona je wyłoniona w przetargu firma Resort Zieleni. Projekt przygotowała pracownia Kępka Architektura Krajobrazu.

Park powstanie w ramach projektu z budżetu obywatelskiego "Skwer zamiast żwirowiska - park kieszonkowy przy ul. Andersa". Jak wyliczyli miejscy ogrodnicy, będzie to jedenasty w stolicy mikropark.

Trzy inwestycje rowerowe na Andersa

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej zaznacza, że przypomniał, że rowerzyści mogą od zeszłego roku korzystać ze ścieżki po zachodniej stronie Andersa. Odcinek powstał między Nowolipkami a Dworcem Gdańskim. Natomiast po wschodniej stronie arterii wybudowano fragment Świętojerska - Długa. Pełnomocnik przyznał, że wszyscy czekają na brakujący odcinek Nowolipki - Plac Bankowy. Tutaj przetarg jest w toku.

Przy ulicy Andersa powstanie park kieszonkowy
Przy ulicy Andersa powstanie park kieszonkowy
Źródło zdjęcia: ZZW
Przy ulicy Andersa powstanie park kieszonkowy
Przy ulicy Andersa powstanie park kieszonkowy
Źródło zdjęcia: ZZW

"Dodatkowy fragment bardzo się przyda. Będzie połączenie z przejazdami rowerowymi na ul. Stawki oraz z jezdnią lokalną prowadzącą do ulicy Świętojerskiej" - zaznacza pełnomocnik.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
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